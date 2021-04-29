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ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка
ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка
Украинские силовики в четверг выпустили 19 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, заявил журналистам представитель ДНР в РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T08:56
2021-04-29T08:56
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
минск
оон
украина
безопасность
в мире
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские силовики в четверг выпустили 19 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики в среду обстреляли из миномета окраины Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, минск, оон, украина, безопасность, в мире

ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка

08:56 29.04.2021
 
© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинские военные на дороге в районе линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на дороге в районе линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© REUTERS / Serhiy Takhmazov
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские силовики в четверг выпустили 19 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"С 05:23 до 07:07 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенных пунктов Набережное и Яковлевка (окраины Донецка - ред.). Выпущено 15 мин калибром 82 и 120 миллиметров и четыре снаряда калибром 122 миллиметра ", - сказал представитель ведомства.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики в среду обстреляли из миномета окраины Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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