https://ria.ru/20210429/obstrel-1730419939.html

ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка

ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка

Украинские силовики в четверг выпустили 19 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, заявил журналистам представитель ДНР в РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T08:56

2021-04-29T08:56

2021-04-29T08:56

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

минск

оон

украина

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730125519_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_3d2fca97f547a94400e715cee4304da5.jpg

ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские силовики в четверг выпустили 19 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики в среду обстреляли из миномета окраины Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210427/dnr-1730165122.html

донецкая народная республика

минск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, минск, оон, украина, безопасность, в мире