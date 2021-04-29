https://ria.ru/20210429/oblitsovka-1730468842.html

На второй половине Большого Каменного моста монтируют гранитную облицовку

На второй половине Большого Каменного моста монтируют гранитную облицовку

На второй половине Большого Каменного моста начался монтаж отреставрированной гранитной облицовки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:22

2021-04-29T13:22

2021-04-29T13:22

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На второй половине Большого Каменного моста начался монтаж отреставрированной гранитной облицовки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, даже в сильные морозы работы не останавливались ни на минуту. Это позволит сдать объект уже в августе, хотя изначально окончание ремонта было запланировано на четвертый квартал этого года.Заместитель мэра пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.

https://realty.ria.ru/20210415/most-1728264358.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество