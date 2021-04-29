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На второй половине Большого Каменного моста монтируют гранитную облицовку
На второй половине Большого Каменного моста монтируют гранитную облицовку
На второй половине Большого Каменного моста начался монтаж отреставрированной гранитной облицовки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:22
2021-04-29T13:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На второй половине Большого Каменного моста начался монтаж отреставрированной гранитной облицовки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, даже в сильные морозы работы не останавливались ни на минуту. Это позволит сдать объект уже в августе, хотя изначально окончание ремонта было запланировано на четвертый квартал этого года.Заместитель мэра пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

На второй половине Большого Каменного моста монтируют гранитную облицовку

13:22 29.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРеставрация чугунных ограждений и гранита с Большого Каменного моста
Реставрация чугунных ограждений и гранита с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На второй половине Большого Каменного моста начался монтаж отреставрированной гранитной облицовки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Масштабные работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста продолжаются, в настоящее время ведется монтаж отреставрированной гранитной облицовки на второй части сооружения. Проводятся мероприятия по армированию и бетонированию несущей конструкции дорожного полотна, началось армирование щековых стен береговых пролетов и демонтаж бетона на тротуаре", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, даже в сильные морозы работы не останавливались ни на минуту. Это позволит сдать объект уже в августе, хотя изначально окончание ремонта было запланировано на четвертый квартал этого года.
"Объем выполняемых на сооружении работ просто колоссальный, фактически за год мы полностью пересоберем мост, обновим все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрируем гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения. При этом мост продолжает функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.
Реставрация чугунных ограждений и гранита с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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