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Пусть плывут кораблики: чем удивит летняя навигация на Москве-реке

Пусть плывут кораблики: чем удивит летняя навигация на Москве-реке

Российская столица 24 апреля открыла свои причалы для навигации, а традиционный парад судов состоялся, несмотря на дождливую погоду. Корреспондент РИА Новости,... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T10:14

2021-04-29T10:14

2021-04-29T10:41

туризм

москва сегодня: мегаполис для жизни

северный речной вокзал

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

зарядье

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

гормост

москва

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Российская столица 24 апреля открыла свои причалы для навигации, а традиционный парад судов состоялся, несмотря на дождливую погоду. Корреспондент РИА Новости, прокатившись на одном из теплоходов, выяснил, как готовят причалы к навигационному сезону, а также узнал новые речные маршруты.Столичная флотилияОткрытие навигации и старт корабельного парада состоялись у Новоспасского моста. Отсюда более 40 судов отправились в сторону Андреевского моста, пройдя мимо Кремля, храма Христа Спасителя, парка "Зарядье", памятника Петру I, Парка Горького и других знаковых мест столицы.В начале речного вояжа президент Московской ассоциации судовладельцев Кирилл Евдокимов оценил готовность причалов, назвав ее "весьма достойной"."Видно, что город вкладывается в реконструкцию, а "Гормост" добросовестно подходит к делу, все причалы готовы к навигации", – рассказал он.Евдокимов также спрогнозировал увеличение объема перевозок. "Мы надеемся, что сможем немного поднять объем, ориентируемся на миллион пассажиров. Традиционно большая часть перевозок – это центральная линия, то есть порядка 80 теплоходов будут работать в центре", – отметил он.В этом году для судов подготовлено 43 причала на центральной линии и 17 причалов на Северном речном вокзале, добавил заместитель руководителя "Гормоста" по управлению автостоянками, причалами и кабельными коммуникациями Артур Ладзин."Как вы помните, на Северный речной вокзал были брошены большие силы. Теперь там не только современные причалы, но и пункты электро- и водоснабжение кораблей. Мы отремонтировали причал Троице-Лыково, укрепив верхнюю часть и свайные группы, а также провели капремонт причала у Киевского вокзала. Все наши объекты приведены в соответствии с требованиями технической безопасности", – рассказал эксперт.Таким образом, добавил Ладзин, всем судовладельцам, подавшим заявки, будет представлена возможность ходить по реке.Укрепление и углублениеВажным моментом при подготовке Москвы-реки к навигации стала подготовка причалов и берегов, указал Ладзин. По его словам, эта работа ведется постоянно."Мы каждый год приводим в должное состояние все причалы. Например, в рамках капремонта вскрываем весь причал, исследуем его свайные группы, меняем их и укрепляем при необходимости. И когда к нам поступают заявки от судовладельцев на подходы, то мы занимаемся распределением судов, исходя из веса габаритных размеров. При этом мы укрепляем не только причалы, но и дно около них, чтобы оно не размывалось. Для этого на глубине трех с половиной метров устанавливаются плиты", – рассказал представитель "Гормоста".Бетонные плиты делают для безопасного подхода судов, так как ландшафт реки постоянно меняется, вымывается дно, а порой оголяются сваи, на которых стоит причал.Так же происходит и с резиновыми отбойниками. На каждом причале эта резина определенной толщины, которая определяется в рамках паспортизации. Ее проводят аккредитованные Ространснадзором компании. Они делают расчет судов, которые могут подойти здесь, исходя из глубины конструкции причала и эксплуатационных нагрузок."Таким образом, на причал может подойти не каждое судно. И все участники процесса это знают", – отметил Ладзин.Новый маршрутВ этом сезоне можно опробовать новый водный маршрут. Он пролегает от Химок до Северного речного вокзала в Москве. По словам Евдокимова, поездка будет стоить по будням в часы пик – 37 рублей, а в остальное время и по выходным и праздникам – 250 рублей.Евдокимов также отметил, что в последние годы судовладельцы стараются обновлять свой флот."Мы видим больше теплоходов, построенных совсем недавно", – констатировал он.Однако не только это новшество ждет москвичей.Он также рассказал и о самых популярных маршрутах по воде в Москве – 90% из них приходится на центральную часть города: это рейсы от Новоспасского моста до делового центра "Москва-Сити" с разными вариациями. "Также мы ждем увеличения потока на Северном речном вокзале и надеемся, что раскрутится район Братеево", – добавил глава Московской ассоциации судовладельцев.

https://realty.ria.ru/20210416/flot-1728116289.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, северный речной вокзал, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, зарядье, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), гормост, москва