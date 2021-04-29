https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730492783.html

В ГД обвинили Борреля в давлении на суд из-за ситуации с Навальным

В ГД обвинили Борреля в давлении на суд из-за ситуации с Навальным

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:41

2021-04-29T14:41

2021-04-29T15:03

европарламент

жозеп боррель

василий пискарев

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

в мире

россия

госдума рф

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о связанных с Алексеем Навальным организациях, заявил, что тот пытался оказать давление на деятельность российских надзорных и судебных органов."Выступая в Европарламенте, г-н Боррель допустил грубое вмешательство во внутренние дела России, а именно - в деятельность российских надзорных и судебных органов. В частности, 28 апреля, он высказал "озабоченность" поданным прокуратурой Москвы иском о признании экстремистскими связанных с Навальным организаций, а днем ранее Боррель назвал приостановку их деятельности "подавлением фундаментальных прав", - заявил Пискарев, слова которого приведены в Telegram-канале комиссии.Мосгорсуд на этой неделе удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении ФБК* и "Фонда защиты прав граждан"*. До этого прокуратура аналогичным образом ограничила работу общественного движения "Штабы Навального".Вышеуказанным организациям запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Решения приняты в рамках иска прокуратуры Москвы о признании ФБК*, ФЗПГ* и "Штабов Навального" экстремистскими организациями. Ранее пресс-служба ведомства-заявителя указывала, что они "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

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европарламент, жозеп боррель, василий пискарев, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, в мире, россия, госдума рф