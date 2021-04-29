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В ГД обвинили Борреля в давлении на суд из-за ситуации с Навальным
В ГД обвинили Борреля в давлении на суд из-за ситуации с Навальным
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:41
2021-04-29T15:03
европарламент
жозеп боррель
василий пискарев
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о связанных с Алексеем Навальным организациях, заявил, что тот пытался оказать давление на деятельность российских надзорных и судебных органов."Выступая в Европарламенте, г-н Боррель допустил грубое вмешательство во внутренние дела России, а именно - в деятельность российских надзорных и судебных органов. В частности, 28 апреля, он высказал "озабоченность" поданным прокуратурой Москвы иском о признании экстремистскими связанных с Навальным организаций, а днем ранее Боррель назвал приостановку их деятельности "подавлением фундаментальных прав", - заявил Пискарев, слова которого приведены в Telegram-канале комиссии.Мосгорсуд на этой неделе удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении ФБК* и "Фонда защиты прав граждан"*. До этого прокуратура аналогичным образом ограничила работу общественного движения "Штабы Навального".Вышеуказанным организациям запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Решения приняты в рамках иска прокуратуры Москвы о признании ФБК*, ФЗПГ* и "Штабов Навального" экстремистскими организациями. Ранее пресс-служба ведомства-заявителя указывала, что они "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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европарламент, жозеп боррель, василий пискарев, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, в мире, россия, госдума рф

В ГД обвинили Борреля в давлении на суд из-за ситуации с Навальным

14:41 29.04.2021 (обновлено: 15:03 29.04.2021)
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о связанных с Алексеем Навальным организациях, заявил, что тот пытался оказать давление на деятельность российских надзорных и судебных органов.
"Выступая в Европарламенте, г-н Боррель допустил грубое вмешательство во внутренние дела России, а именно - в деятельность российских надзорных и судебных органов. В частности, 28 апреля, он высказал "озабоченность" поданным прокуратурой Москвы иском о признании экстремистскими связанных с Навальным организаций, а днем ранее Боррель назвал приостановку их деятельности "подавлением фундаментальных прав", - заявил Пискарев, слова которого приведены в Telegram-канале комиссии.
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Мосгорсуд на этой неделе удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении ФБК* и "Фонда защиты прав граждан"*. До этого прокуратура аналогичным образом ограничила работу общественного движения "Штабы Навального".
Вышеуказанным организациям запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Решения приняты в рамках иска прокуратуры Москвы о признании ФБК*, ФЗПГ* и "Штабов Навального" экстремистскими организациями. Ранее пресс-служба ведомства-заявителя указывала, что они "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
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По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.
Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
ЕвропарламентЖозеп БоррельВасилий ПискаревФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваВ миреРоссияГосдума РФ
 
 
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