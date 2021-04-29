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Навальный пожаловался на условия содержания в тюремной больнице
Навальный пожаловался на условия содержания в тюремной больнице
Алексей Навальный жалуется на условия содержания в тюремной больнице, сообщила журналистам его адвокат Ольга Михайлова. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:10
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игнат артеменко
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Алексей Навальный жалуется на условия содержания в тюремной больнице, сообщила журналистам его адвокат Ольга Михайлова."Он находился примерно в 9-метровой камере один. Вчера к нему были дополнительно подселены два человека, и теперь в этой крайне маленькой камере находятся три человека. Естественно, пространство крайне ограничено и у него есть жалобы, касающиеся условий содержания", - сказала адвокат после заседания Бабушкинского суда Москвы, который утвердил Навальному 850-тысячный штраф по делу о клевете на ветерана.На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что члены ОНК, посещавшие Навального в исправительном учреждении 1 апреля, не выявили нарушений условий содержания и неоказания ему необходимой медпомощи, а также каких-либо иных нарушений его прав.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.
https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730455861.html
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игнат артеменко, россия, онк, ив роше, татьяна москалькова, алексей навальный, москва

Навальный пожаловался на условия содержания в тюремной больнице

14:10 29.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Бабушкинского суда Москвы
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Бабушкинского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Алексей Навальный жалуется на условия содержания в тюремной больнице, сообщила журналистам его адвокат Ольга Михайлова.
"Он находился примерно в 9-метровой камере один. Вчера к нему были дополнительно подселены два человека, и теперь в этой крайне маленькой камере находятся три человека. Естественно, пространство крайне ограничено и у него есть жалобы, касающиеся условий содержания", - сказала адвокат после заседания Бабушкинского суда Москвы, который утвердил Навальному 850-тысячный штраф по делу о клевете на ветерана.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 12:27
Навальный захотел участвовать в процессе по ФБК*
На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что члены ОНК, посещавшие Навального в исправительном учреждении 1 апреля, не выявили нарушений условий содержания и неоказания ему необходимой медпомощи, а также каких-либо иных нарушений его прав.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.
Штаб Алексея Навального в Кирове - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.
Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.
 
Игнат АртеменкоРоссияОНКИв РошеТатьяна МоскальковаАлексей НавальныйМосква
 
 
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