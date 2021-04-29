https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730484569.html

Навальный пожаловался на условия содержания в тюремной больнице

Навальный пожаловался на условия содержания в тюремной больнице

Алексей Навальный жалуется на условия содержания в тюремной больнице, сообщила журналистам его адвокат Ольга Михайлова. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:10

2021-04-29T14:10

2021-04-29T14:10

игнат артеменко

россия

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ив роше

татьяна москалькова

алексей навальный

москва

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Алексей Навальный жалуется на условия содержания в тюремной больнице, сообщила журналистам его адвокат Ольга Михайлова."Он находился примерно в 9-метровой камере один. Вчера к нему были дополнительно подселены два человека, и теперь в этой крайне маленькой камере находятся три человека. Естественно, пространство крайне ограничено и у него есть жалобы, касающиеся условий содержания", - сказала адвокат после заседания Бабушкинского суда Москвы, который утвердил Навальному 850-тысячный штраф по делу о клевете на ветерана.На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что члены ОНК, посещавшие Навального в исправительном учреждении 1 апреля, не выявили нарушений условий содержания и неоказания ему необходимой медпомощи, а также каких-либо иных нарушений его прав.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.

https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730455861.html

https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730435190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игнат артеменко, россия, онк, ив роше, татьяна москалькова, алексей навальный, москва