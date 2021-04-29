https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730462253.html

Навальный назвал дело о клевете на ветерана подделкой

Навальный назвал дело о клевете на ветерана подделкой

Защита попросила отменить приговор Алексею Навальному за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, а сам блогер назвал дело "подделкой", РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:49

2021-04-29T12:49

2021-04-29T12:49

игнат артеменко

замена условного срока навального

алексей навальный

москва

покров

происшествия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Защита попросила отменить приговор Алексею Навальному за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, а сам блогер назвал дело "подделкой", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В конце февраля мировой суд признал Навального виновным в клевете и назначил ему штраф в 850 тысяч рублей. Защита Навального обжаловала это решение – апелляция рассматривается сегодня в Бабушкинском суде Москвы. Прокуратура же настаивает, что приговор вынесен законно.Адвокаты в жалобе указали, что судья в мотивировочной части приговора ссылалась на решение заменить Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше", хотя апелляционное постановление по этому дело было вынесено за несколько часов до этого и судья не имела возможности с ним ознакомиться.Другим аргументом защиты стало то, что ее не уведомили о допросе потерпевшего и ряда свидетелей по видеосвязи в суде. Адвокаты утверждают, что такой вид допроса нарушал регламент рассмотрения дела, так как рядом с свидетелями были вынуждены находится технические сотрудники.В заключении жалобы защитники выразили мнение, что судья не обосновывала отказ в ходатайствах, а также что решение суда было "политически мотивированно".Прокурор Екатерина Фролова в письменном возражении на жалобу защиты заявила, что приговор отмене подлежать не должен, а доводы адвокатов сочла надуманными и необоснованными.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ.Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл. Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.

https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

москва

покров

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игнат артеменко, замена условного срока навального, алексей навальный, москва, покров, происшествия