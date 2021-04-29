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Суд приобщил к делу почерковедческую экспертизу адвокатов Навального
Суд приобщил к делу почерковедческую экспертизу адвокатов Навального
Суд приобщил почерковедческую экспертизу адвокатов Навального, согласно которой подписи ветерана Артеменко в 3 документах выполнены другими лицами РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:30
2021-04-29T11:30
2021-04-29T11:30
россия
алексей навальный
общество
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Суд приобщил почерковедческую экспертизу адвокатов Навального, согласно которой подписи ветерана Артеменко в 3 документах выполнены другими лицамиЗащита Навального по делу о клевете подала второе ходатайство о проведении экспертизы почерка подписей в центре при Минюсте, суд ушел в совещательнуюРИА Новости
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