https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730442699.html

Суд приобщил к делу почерковедческую экспертизу адвокатов Навального

Суд приобщил к делу почерковедческую экспертизу адвокатов Навального

Суд приобщил почерковедческую экспертизу адвокатов Навального, согласно которой подписи ветерана Артеменко в 3 документах выполнены другими лицами РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:30

2021-04-29T11:30

2021-04-29T11:30

россия

алексей навальный

общество

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Суд приобщил почерковедческую экспертизу адвокатов Навального, согласно которой подписи ветерана Артеменко в 3 документах выполнены другими лицамиЗащита Навального по делу о клевете подала второе ходатайство о проведении экспертизы почерка подписей в центре при Минюсте, суд ушел в совещательнуюРИА Новости

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, общество