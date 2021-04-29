https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730440246.html

Навальный участвует в суде по делу о клевете по видеосвязи из СИЗО

Навальный участвует в суде по делу о клевете по видеосвязи из СИЗО

В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по жалобе Алексея Навального на приговор, вынесенный ему по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:16

2021-04-29T11:16

2021-04-29T11:29

игнат артеменко

алексей навальный

москва

владимирская область

происшествия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по жалобе Алексея Навального на приговор, вынесенный ему по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.Навальный участвует в заседании по видеосвязи, в зале установлен монитор. После нескольких недель голодовки он заметно похудел."Заседание объявляется открытым", - объявила судья.Апелляция проходит в том же зале, где мировой судья на выездном заседании выносил Навальному приговор. Его супруга Юлия пришла на слушание.Навальный поговорил с женой по видеосвязи в зале суда, рассказал, что его водили в баню накануне.Ранее мировой суд признал Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны и назначил ему штраф 850 тысяч рублей. Согласно старой редакции статьи о клевете, максимальным штрафом является один миллион рублей.Навальный сейчас продолжает отбывать 3,5-летний срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Последнее время он находится в тюремной больнице, где до конца минувшей недели держал голодовку, требуя более качественной медицинской помощи из-за жалоб на онемения в ноге и спине.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игната Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ.При этом на заседаниях по этому делу подсудимый допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства: заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", а судью грозил удалить из зала.По итогам процесса судья постановила направить в Следственный комитет документы с процесса - там должны определить, нет ли в словах Навального состава еще одного преступления.Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по делу "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит провести в местах заключения около двух с половиной лет - год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.

https://ria.ru/20210224/veterany-1598770468.html

https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html

https://ria.ru/20210315/navalnyy-1601366511.html

москва

владимирская область

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игнат артеменко, алексей навальный, москва, владимирская область, происшествия