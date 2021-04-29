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Навальный участвует в суде по делу о клевете по видеосвязи из СИЗО
Навальный участвует в суде по делу о клевете по видеосвязи из СИЗО
В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по жалобе Алексея Навального на приговор, вынесенный ему по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:16
2021-04-29T11:29
игнат артеменко
алексей навальный
москва
владимирская область
происшествия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по жалобе Алексея Навального на приговор, вынесенный ему по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.Навальный участвует в заседании по видеосвязи, в зале установлен монитор. После нескольких недель голодовки он заметно похудел."Заседание объявляется открытым", - объявила судья.Апелляция проходит в том же зале, где мировой судья на выездном заседании выносил Навальному приговор. Его супруга Юлия пришла на слушание.Навальный поговорил с женой по видеосвязи в зале суда, рассказал, что его водили в баню накануне.Ранее мировой суд признал Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны и назначил ему штраф 850 тысяч рублей. Согласно старой редакции статьи о клевете, максимальным штрафом является один миллион рублей.Навальный сейчас продолжает отбывать 3,5-летний срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Последнее время он находится в тюремной больнице, где до конца минувшей недели держал голодовку, требуя более качественной медицинской помощи из-за жалоб на онемения в ноге и спине.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игната Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ.При этом на заседаниях по этому делу подсудимый допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства: заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", а судью грозил удалить из зала.По итогам процесса судья постановила направить в Следственный комитет документы с процесса - там должны определить, нет ли в словах Навального состава еще одного преступления.Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по делу "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит провести в местах заключения около двух с половиной лет - год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.
https://ria.ru/20210224/veterany-1598770468.html
https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html
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игнат артеменко, алексей навальный, москва, владимирская область, происшествия

Навальный участвует в суде по делу о клевете по видеосвязи из СИЗО

11:16 29.04.2021 (обновлено: 11:29 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по жалобе Алексея Навального на приговор, вынесенный ему по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Навальный участвует в заседании по видеосвязи, в зале установлен монитор. После нескольких недель голодовки он заметно похудел.
"Заседание объявляется открытым", - объявила судья.
Апелляция проходит в том же зале, где мировой судья на выездном заседании выносил Навальному приговор. Его супруга Юлия пришла на слушание.
Навальный поговорил с женой по видеосвязи в зале суда, рассказал, что его водили в баню накануне.
Ранее мировой суд признал Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны и назначил ему штраф 850 тысяч рублей. Согласно старой редакции статьи о клевете, максимальным штрафом является один миллион рублей.
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Навальный сейчас продолжает отбывать 3,5-летний срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Последнее время он находится в тюремной больнице, где до конца минувшей недели держал голодовку, требуя более качественной медицинской помощи из-за жалоб на онемения в ноге и спине.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игната Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ.
При этом на заседаниях по этому делу подсудимый допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства: заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", а судью грозил удалить из зала.
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По итогам процесса судья постановила направить в Следственный комитет документы с процесса - там должны определить, нет ли в словах Навального состава еще одного преступления.
Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по делу "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.
Таким образом, ему предстоит провести в местах заключения около двух с половиной лет - год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.
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