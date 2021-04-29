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СМИ: напавший на детсад в Китае мужчина мог быть психически больным
СМИ: напавший на детсад в Китае мужчина мог быть психически больным
Совершивший нападение на детский сад мужчина в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая мог страдать психическими расстройствами, пишут местные СМИ. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T07:53
2021-04-29T07:53
2021-04-29T07:53
китай
в мире
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ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. Совершивший нападение на детский сад мужчина в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая мог страдать психическими расстройствами, пишут местные СМИ.Ранее сообщалось, что в среду днем вооруженный ножом неизвестный совершил нападение на детский сад в городе Бэйлю, 16 детей и двое воспитателей были ранены, позже двое из пострадавших скончались.Сообщается, что 25-летний мужчина ворвался в здание детского сада и нанес рубленые раны детям и воспитателям.Полиция сразу же задержала подозреваемого, отмечается, что у него, вероятно, были проблемы с психикой.Чем был вооружен мужчина, не уточняется.Это не первый случай нападения на детей в Китае. Раньше такие нападения чаще всего совершались с целью отомстить обществу за накопленные обиды, некоторые преступники выбирают для нападения школы, где они учились и подвергались издевательствам со стороны сверстников. Иногда это бывают случайно выбранные места.В ноябре 2019 года мужчина проник на территорию детского сада в провинции Юньнань и облил едким веществом детей, в результате 51 ребенок и три воспитателя получили ожоги,В январе того же года технический работник одной из пекинских школ из-за непродленного контракта напал с молотком на школьников, в результате пострадали 20 детей. В конце ноября 2018 года мужчина наехал на толпу школьников, в результате инцидента пять человек скончались, еще 19 пострадали. В конце октября 2018 года вооруженная кухонным ножом женщина ранила 14 воспитанников детского сада в Чунцине. В июне также 2018 года вооруженный ножом мужчина напал на детей возле одной из школ в Шанхае, два ребенка погибли, еще один школьник и взрослая женщина пострадали. В начале января 2017 года вооруженный ножом местный житель ранил 11 детей в детском саду в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, его приговорили к смертной казни.
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китай, в мире
ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости.
Совершивший нападение на детский сад мужчина в Гуанси-Чжуанском автономном районе
на юге Китая
мог страдать психическими расстройствами, пишут местные СМИ.
Ранее сообщалось, что в среду днем вооруженный ножом неизвестный совершил нападение на детский сад в городе Бэйлю, 16 детей и двое воспитателей были ранены, позже двое из пострадавших скончались.
Сообщается, что 25-летний мужчина ворвался в здание детского сада и нанес рубленые раны детям и воспитателям.
Полиция сразу же задержала подозреваемого, отмечается, что у него, вероятно, были проблемы с психикой.
Чем был вооружен мужчина, не уточняется.
Это не первый случай нападения на детей в Китае. Раньше такие нападения чаще всего совершались с целью отомстить обществу за накопленные обиды, некоторые преступники выбирают для нападения школы, где они учились и подвергались издевательствам со стороны сверстников. Иногда это бывают случайно выбранные места.
В ноябре 2019 года мужчина проник на территорию детского сада в провинции Юньнань
и облил едким веществом детей, в результате 51 ребенок и три воспитателя получили ожоги,
В январе того же года технический работник одной из пекинских школ из-за непродленного контракта напал с молотком на школьников, в результате пострадали 20 детей. В конце ноября 2018 года мужчина наехал на толпу школьников, в результате инцидента пять человек скончались, еще 19 пострадали. В конце октября 2018 года вооруженная кухонным ножом женщина ранила 14 воспитанников детского сада в Чунцине
. В июне также 2018 года вооруженный ножом мужчина напал на детей возле одной из школ в Шанхае
, два ребенка погибли, еще один школьник и взрослая женщина пострадали. В начале января 2017 года вооруженный ножом местный житель ранил 11 детей в детском саду в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, его приговорили к смертной казни.