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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210429/muzey-1730576603.html
Музей поискового движения России создадут при Ржевском мемориале
Музей поискового движения России создадут при Ржевском мемориале
Музей поискового движения России будет создан на площадке Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T20:10
2021-04-29T20:10
тверская область
россия
игорь руденя
тверская область
ржев
общество
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ТВЕРЬ, 29 апр – РИА Новости. Музей поискового движения России будет создан на площадке Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.На площадке мемориала также откроют центр по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи."Мы провели большую работу по обеспечению транспортной доступности Ржевского мемориала Советскому солдату. В ближайшее время состоится открытие железнодорожной станции "Ржевский мемориал", – сообщил губернатор тверской области Игорь Руденя во время посещения мемориала. В пресс-службе отметили, что область при строительстве Ржевского мемориала обеспечила создание прилегающей инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство территории комплекса. До Ржевского мемориала запущены автобусы. В мае начнется регулярное движение скоростных электропоездов "Ласточка" из Москвы до новой железнодорожной станции "Ржевский мемориал".
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россия, игорь руденя, тверская область, ржев, общество

Музей поискового движения России создадут при Ржевском мемориале

20:10 29.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРжевский мемориал Советскому солдату в Тверской области
Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТВЕРЬ, 29 апр – РИА Новости. Музей поискового движения России будет создан на площадке Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Музейно-парковая площадка станет продолжением действующего мемориального комплекса под Ржевом. В тематическом парке установят павильоны и мультимедийные комплексы, рассказывающие об истории Ржевской битвы. Музей поискового движения России станет центральным объектом парка", - говорится в пресс-релизе.
На площадке мемориала также откроют центр по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.
"Мы провели большую работу по обеспечению транспортной доступности Ржевского мемориала Советскому солдату. В ближайшее время состоится открытие железнодорожной станции "Ржевский мемориал", – сообщил губернатор тверской области Игорь Руденя во время посещения мемориала.
В пресс-службе отметили, что область при строительстве Ржевского мемориала обеспечила создание прилегающей инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство территории комплекса. До Ржевского мемориала запущены автобусы. В мае начнется регулярное движение скоростных электропоездов "Ласточка" из Москвы до новой железнодорожной станции "Ржевский мемориал".
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