https://ria.ru/20210429/muzey-1730576603.html

Музей поискового движения России создадут при Ржевском мемориале

Музей поискового движения России создадут при Ржевском мемориале

Музей поискового движения России будет создан на площадке Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T20:10

2021-04-29T20:10

2021-04-29T20:10

тверская область

россия

игорь руденя

тверская область

ржев

общество

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ТВЕРЬ, 29 апр – РИА Новости. Музей поискового движения России будет создан на площадке Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.На площадке мемориала также откроют центр по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи."Мы провели большую работу по обеспечению транспортной доступности Ржевского мемориала Советскому солдату. В ближайшее время состоится открытие железнодорожной станции "Ржевский мемориал", – сообщил губернатор тверской области Игорь Руденя во время посещения мемориала. В пресс-службе отметили, что область при строительстве Ржевского мемориала обеспечила создание прилегающей инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство территории комплекса. До Ржевского мемориала запущены автобусы. В мае начнется регулярное движение скоростных электропоездов "Ласточка" из Москвы до новой железнодорожной станции "Ржевский мемориал".

https://ria.ru/20210429/ekspeditsiya-1730539452.html

россия

тверская область

ржев

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россия, игорь руденя, тверская область, ржев, общество