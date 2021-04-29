Музей поискового движения России создадут при Ржевском мемориале
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРжевский мемориал Советскому солдату в Тверской области
ТВЕРЬ, 29 апр – РИА Новости. Музей поискового движения России будет создан на площадке Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Музейно-парковая площадка станет продолжением действующего мемориального комплекса под Ржевом. В тематическом парке установят павильоны и мультимедийные комплексы, рассказывающие об истории Ржевской битвы. Музей поискового движения России станет центральным объектом парка", - говорится в пресс-релизе.
На площадке мемориала также откроют центр по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.
"Мы провели большую работу по обеспечению транспортной доступности Ржевского мемориала Советскому солдату. В ближайшее время состоится открытие железнодорожной станции "Ржевский мемориал", – сообщил губернатор тверской области Игорь Руденя во время посещения мемориала.
В пресс-службе отметили, что область при строительстве Ржевского мемориала обеспечила создание прилегающей инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство территории комплекса. До Ржевского мемориала запущены автобусы. В мае начнется регулярное движение скоростных электропоездов "Ласточка" из Москвы до новой железнодорожной станции "Ржевский мемориал".