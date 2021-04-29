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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210429/musoroprovod-1730588160.html
Воробьев: мусоропроводы в МКД будут заваривать по решению собственников
Воробьев: мусоропроводы в МКД будут заваривать по решению собственников
Власти Подмосковья предоставят жителям многоквартирных домов (МКД) право заварить мусоропроводы, если соответствующее решение примет собрание собственников, об... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T21:54
2021-04-29T21:54
новости подмосковья
россия
андрей воробьев
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Недвижимость. Власти Подмосковья предоставят жителям многоквартирных домов (МКД) право заварить мусоропроводы, если соответствующее решение примет собрание собственников, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360"."В современном мире существует культура разделение мусора. Заваривать мы ничего не будем, но если жители захотят, то пусть заваривают", - сказал Воробьев.Он также добавил, что при строительстве новых домов в регионе приоритет будет отдаваться компаниям, которые будут проектировать дома без использования мусоропровода.Также губернатор отметил, что экология входит в тройку лидеров-тем среди обращений жителей Подмосковья.Ранее в своём послании к жителям региона губернатор Московской области поблагодарил их за то, что 70% из них занимаются раздельным сбором мусора и объявил, что до конца этого года будут установлено 900 эко-боксов.
https://ria.ru/20210429/podmoskove-1730587931.html
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россия, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), общество

Воробьев: мусоропроводы в МКД будут заваривать по решению собственников

21:54 29.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Недвижимость. Власти Подмосковья предоставят жителям многоквартирных домов (МКД) право заварить мусоропроводы, если соответствующее решение примет собрание собственников, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".
"В современном мире существует культура разделение мусора. Заваривать мы ничего не будем, но если жители захотят, то пусть заваривают", - сказал Воробьев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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Он также добавил, что при строительстве новых домов в регионе приоритет будет отдаваться компаниям, которые будут проектировать дома без использования мусоропровода.
Также губернатор отметил, что экология входит в тройку лидеров-тем среди обращений жителей Подмосковья.
Девушка стоит у окна в одной из квартир многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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Воробьев гарантировал хорошее жилье для участников программы реновации
Ранее в своём послании к жителям региона губернатор Московской области поблагодарил их за то, что 70% из них занимаются раздельным сбором мусора и объявил, что до конца этого года будут установлено 900 эко-боксов.
 
Новости ПодмосковьяРоссияАндрей ВоробьевМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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