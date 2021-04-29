https://ria.ru/20210429/musoroprovod-1730588160.html
Воробьев: мусоропроводы в МКД будут заваривать по решению собственников
Воробьев: мусоропроводы в МКД будут заваривать по решению собственников
Власти Подмосковья предоставят жителям многоквартирных домов (МКД) право заварить мусоропроводы, если соответствующее решение примет собрание собственников, об... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T21:54
2021-04-29T21:54
2021-04-29T21:54
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МОСКВА, 29 апр - РИА Недвижимость. Власти Подмосковья предоставят жителям многоквартирных домов (МКД) право заварить мусоропроводы, если соответствующее решение примет собрание собственников, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360"."В современном мире существует культура разделение мусора. Заваривать мы ничего не будем, но если жители захотят, то пусть заваривают", - сказал Воробьев.Он также добавил, что при строительстве новых домов в регионе приоритет будет отдаваться компаниям, которые будут проектировать дома без использования мусоропровода.Также губернатор отметил, что экология входит в тройку лидеров-тем среди обращений жителей Подмосковья.Ранее в своём послании к жителям региона губернатор Московской области поблагодарил их за то, что 70% из них занимаются раздельным сбором мусора и объявил, что до конца этого года будут установлено 900 эко-боксов.
https://ria.ru/20210429/podmoskove-1730587931.html
https://ria.ru/20210429/renovatsiya-1730584023.html
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россия, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), общество