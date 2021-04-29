https://ria.ru/20210429/mmkf-1730498516.html

Итальянский фильм "Равнодушные" получил приз ФИПРЕССИ на ММКФ

Итальянский фильм "Равнодушные" получил приз ФИПРЕССИ на ММКФ

Фильм "Равнодушные" итальянского режиссера Леонардо Гуэрра Сераньоли получил приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в рамках 43-го Московского... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:10

2021-04-29T17:10

2021-04-29T17:10

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Фильм "Равнодушные" итальянского режиссера Леонардо Гуэрра Сераньоли получил приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в рамках 43-го Московского Международного кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости.В жюри ФИПРЕССИ в этом году вошли Василиос Кечагиас (Греция), Карен Аветисян (Армения), Дарья Амелькович (Белоруссия) и Нина Ромодановская (Россия), председателем выступила Александра Поршнева (Казахстан)."В этом году мы присудили приз фильму "Равнодушные" режиссера Леонардо Гуэрра Сераньоли, Италия", - сказала Поршнева.Фильм является экранизацией одноименного романа Альберто Моравиа. В центре сюжета – история Мариаграции Арденго и ее детей Микеле и Карлы, которые остались без средств к существованию. Возлюбленный Мариаграции Лео пытается отнять у семьи последнюю собственность – чердак, на котором они живут. Микеле и Карла пытаются помешать его планам.Лучшим фильмом российской программы стал "Конец фильма" Владимира Котта, объявили члены жюри. Приз зрительских симпатий получил фильм "Человек божий" с Александром Петровым режиссера Елены Попович (Греция).В четверг на фестивале вручили также приз жюри NETPAC (Сеть продвижения азиатского кино), победителем стала картина "Мой дом Мосул" иракского документалиста Адалета Гармиани.Жюри российской кинокритики, в состав которого вошли Наталия Примакова, Дмитрий Караваев, Лилия Кузьмина и другие, своим победителем выбрало испанский фильм "Чрево моря" режиссера Агусти Вильяронга. Также приз кинокритики получила картина "#Засранка" режиссера Андрея Хуцуляка (Румыния) о травле в социальных сетях, награду вручили с формулировкой "за трагикомическое осмысление человека в социальных сетях".Гильдия неигрового кино отметила дипломами сразу два фильма: "за режиссерское бесстрашие" наградили фильм "Сабайя" режиссера Хогира Хирори из Швеции. Второй диплом получила российская картина "Амурская Голгофа" Юлии Серьгиной "за неистребимую любовь к русской свободе"."Хочу сказать больше спасибо жюри за награду, это очень приятно и мне, и всем создателям этого фильма", - сказала Серьгина, принимая поздравления.Российская картина "Последняя "Милая Болгария" удостоилась награды Федерации киноклубов России "за современное художественное понимание и творческое преобразование наследия выдающегося писателя". Фильм "Сын" иранского режиссера Нушина Меранджи получил приз киноклубов "за художественное воплощение непредсказуемости и глубины человеческих привязанностей".ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. Президент фестиваля - Никита Михалков. В этом году ММКФ проходит с 22 по 29 апреля.

https://ria.ru/20210422/kino-1729319396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, владимир котт, никита михалков