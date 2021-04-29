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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210429/mmkf-1730498516.html
Итальянский фильм "Равнодушные" получил приз ФИПРЕССИ на ММКФ
Итальянский фильм "Равнодушные" получил приз ФИПРЕССИ на ММКФ
Фильм "Равнодушные" итальянского режиссера Леонардо Гуэрра Сераньоли получил приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в рамках 43-го Московского... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:10
2021-04-29T17:10
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владимир котт
никита михалков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Фильм "Равнодушные" итальянского режиссера Леонардо Гуэрра Сераньоли получил приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в рамках 43-го Московского Международного кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости.В жюри ФИПРЕССИ в этом году вошли Василиос Кечагиас (Греция), Карен Аветисян (Армения), Дарья Амелькович (Белоруссия) и Нина Ромодановская (Россия), председателем выступила Александра Поршнева (Казахстан)."В этом году мы присудили приз фильму "Равнодушные" режиссера Леонардо Гуэрра Сераньоли, Италия", - сказала Поршнева.Фильм является экранизацией одноименного романа Альберто Моравиа. В центре сюжета – история Мариаграции Арденго и ее детей Микеле и Карлы, которые остались без средств к существованию. Возлюбленный Мариаграции Лео пытается отнять у семьи последнюю собственность – чердак, на котором они живут. Микеле и Карла пытаются помешать его планам.Лучшим фильмом российской программы стал "Конец фильма" Владимира Котта, объявили члены жюри. Приз зрительских симпатий получил фильм "Человек божий" с Александром Петровым режиссера Елены Попович (Греция).В четверг на фестивале вручили также приз жюри NETPAC (Сеть продвижения азиатского кино), победителем стала картина "Мой дом Мосул" иракского документалиста Адалета Гармиани.Жюри российской кинокритики, в состав которого вошли Наталия Примакова, Дмитрий Караваев, Лилия Кузьмина и другие, своим победителем выбрало испанский фильм "Чрево моря" режиссера Агусти Вильяронга. Также приз кинокритики получила картина "#Засранка" режиссера Андрея Хуцуляка (Румыния) о травле в социальных сетях, награду вручили с формулировкой "за трагикомическое осмысление человека в социальных сетях".Гильдия неигрового кино отметила дипломами сразу два фильма: "за режиссерское бесстрашие" наградили фильм "Сабайя" режиссера Хогира Хирори из Швеции. Второй диплом получила российская картина "Амурская Голгофа" Юлии Серьгиной "за неистребимую любовь к русской свободе"."Хочу сказать больше спасибо жюри за награду, это очень приятно и мне, и всем создателям этого фильма", - сказала Серьгина, принимая поздравления.Российская картина "Последняя "Милая Болгария" удостоилась награды Федерации киноклубов России "за современное художественное понимание и творческое преобразование наследия выдающегося писателя". Фильм "Сын" иранского режиссера Нушина Меранджи получил приз киноклубов "за художественное воплощение непредсказуемости и глубины человеческих привязанностей".ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. Президент фестиваля - Никита Михалков. В этом году ММКФ проходит с 22 по 29 апреля.
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кино и сериалы, новости культуры, владимир котт, никита михалков

Итальянский фильм "Равнодушные" получил приз ФИПРЕССИ на ММКФ

17:10 29.04.2021
 
© Indiana Production Company Кадр из фильма "Равнодушные"
Кадр из фильма Равнодушные - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Indiana Production Company
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Фильм "Равнодушные" итальянского режиссера Леонардо Гуэрра Сераньоли получил приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в рамках 43-го Московского Международного кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости.
В жюри ФИПРЕССИ в этом году вошли Василиос Кечагиас (Греция), Карен Аветисян (Армения), Дарья Амелькович (Белоруссия) и Нина Ромодановская (Россия), председателем выступила Александра Поршнева (Казахстан).
"В этом году мы присудили приз фильму "Равнодушные" режиссера Леонардо Гуэрра Сераньоли, Италия", - сказала Поршнева.
Фильм является экранизацией одноименного романа Альберто Моравиа. В центре сюжета – история Мариаграции Арденго и ее детей Микеле и Карлы, которые остались без средств к существованию. Возлюбленный Мариаграции Лео пытается отнять у семьи последнюю собственность – чердак, на котором они живут. Микеле и Карла пытаются помешать его планам.
© Indiana Production Company Кадр из фильма "Равнодушные"
Кадр из фильма Равнодушные - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Indiana Production Company
Кадр из фильма "Равнодушные"
Лучшим фильмом российской программы стал "Конец фильма" Владимира Котта, объявили члены жюри. Приз зрительских симпатий получил фильм "Человек божий" с Александром Петровым режиссера Елены Попович (Греция).
В четверг на фестивале вручили также приз жюри NETPAC (Сеть продвижения азиатского кино), победителем стала картина "Мой дом Мосул" иракского документалиста Адалета Гармиани.
Жюри российской кинокритики, в состав которого вошли Наталия Примакова, Дмитрий Караваев, Лилия Кузьмина и другие, своим победителем выбрало испанский фильм "Чрево моря" режиссера Агусти Вильяронга. Также приз кинокритики получила картина "#Засранка" режиссера Андрея Хуцуляка (Румыния) о травле в социальных сетях, награду вручили с формулировкой "за трагикомическое осмысление человека в социальных сетях".
Гильдия неигрового кино отметила дипломами сразу два фильма: "за режиссерское бесстрашие" наградили фильм "Сабайя" режиссера Хогира Хирори из Швеции. Второй диплом получила российская картина "Амурская Голгофа" Юлии Серьгиной "за неистребимую любовь к русской свободе".
"Хочу сказать больше спасибо жюри за награду, это очень приятно и мне, и всем создателям этого фильма", - сказала Серьгина, принимая поздравления.
Российская картина "Последняя "Милая Болгария" удостоилась награды Федерации киноклубов России "за современное художественное понимание и творческое преобразование наследия выдающегося писателя". Фильм "Сын" иранского режиссера Нушина Меранджи получил приз киноклубов "за художественное воплощение непредсказуемости и глубины человеческих привязанностей".
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. Президент фестиваля - Никита Михалков. В этом году ММКФ проходит с 22 по 29 апреля.
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