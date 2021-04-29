https://ria.ru/20210429/mfts-1730519654.html

МФЦ в Подмосковье продолжат работу на майских праздниках

МФЦ в Подмосковье продолжат работу на майских праздниках

МФЦ в Московской области будут открыты даже в нерабочие дни, установленные с 4 по 7 мая. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:27

2021-04-29T16:27

2021-04-29T16:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730519401_0:34:2001:1159_1920x0_80_0_0_2d27fe2349c8eb1d04a417e5c0a7aa80.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. МФЦ в Московской области будут открыты даже в нерабочие дни, установленные с 4 по 7 мая. Об этом сообщил телеканал "360".МФЦ будут закрыты только 1 и 9 мая.2 и 10 мая будут работать те МФЦ, в которых установлен семидневный график."В остальные дни между праздниками областные офисы „Мои документы“ будут работать в привычном всем режиме", — добавил Рымар.Министр посоветовал обязательно уточнять график работы определенного офиса на официальном сайте перед посещением МФЦ.Таким образом, график на майских праздниках выглядит так:1 и 9 мая — нерабочие дни;2 и 10 мая — рабочие дни в МФЦ с семидневным графиком;с 3 по 8 мая — рабочие дни.11 мая все офисы МФЦ возобновят работу в обычном режиме.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)