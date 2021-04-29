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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210429/mfts-1730519654.html
МФЦ в Подмосковье продолжат работу на майских праздниках
МФЦ в Подмосковье продолжат работу на майских праздниках
МФЦ в Московской области будут открыты даже в нерабочие дни, установленные с 4 по 7 мая. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:27
2021-04-29T16:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. МФЦ в Московской области будут открыты даже в нерабочие дни, установленные с 4 по 7 мая. Об этом сообщил телеканал "360".МФЦ будут закрыты только 1 и 9 мая.2 и 10 мая будут работать те МФЦ, в которых установлен семидневный график."В остальные дни между праздниками областные офисы „Мои документы“ будут работать в привычном всем режиме", — добавил Рымар.Министр посоветовал обязательно уточнять график работы определенного офиса на официальном сайте перед посещением МФЦ.Таким образом, график на майских праздниках выглядит так:1 и 9 мая — нерабочие дни;2 и 10 мая — рабочие дни в МФЦ с семидневным графиком;с 3 по 8 мая — рабочие дни.11 мая все офисы МФЦ возобновят работу в обычном режиме.
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московская область (подмосковье)

МФЦ в Подмосковье продолжат работу на майских праздниках

16:27 29.04.2021
 
© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. МФЦ в Московской области будут открыты даже в нерабочие дни, установленные с 4 по 7 мая. Об этом сообщил телеканал "360".
МФЦ будут закрыты только 1 и 9 мая.
"У жителей появится возможность в свободные дни заняться накопившимися делами: собрать и оформить документы, посетить офисы МФЦ для получения услуг", — заявил глава мингосуправления региона Максим Рымар.
2 и 10 мая будут работать те МФЦ, в которых установлен семидневный график.
"В остальные дни между праздниками областные офисы „Мои документы“ будут работать в привычном всем режиме", — добавил Рымар.
Министр посоветовал обязательно уточнять график работы определенного офиса на официальном сайте перед посещением МФЦ.
Таким образом, график на майских праздниках выглядит так:
1 и 9 мая — нерабочие дни;
2 и 10 мая — рабочие дни в МФЦ с семидневным графиком;
с 3 по 8 мая — рабочие дни.
11 мая все офисы МФЦ возобновят работу в обычном режиме.
 
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