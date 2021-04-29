https://ria.ru/20210429/ldina-1730497754.html

В Томске спасли четверых подростков с оторвавшейся от берега льдины

В Томске спасли четверых подростков с оторвавшейся от берега льдины

В Томске спасатели сняли с оторвавшейся от берега льдины четверых подростков 15-16 лет, сообщил РИА Новости представитель областной поисково-спасательной службы РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:58

2021-04-29T14:58

2021-04-29T19:18

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НОВОСИБИРСК, 29 апр — РИА Новости. В Томске спасатели сняли с оторвавшейся от берега льдины четверых подростков 15-16 лет, сообщил РИА Новости представитель областной поисково-спасательной службы Иван Бакушкин.Он уточнил, что всех их осмотрели врачи, после чего подростков передали родителям.Молодые люди пояснили, что решили прогуляться по льду реки, а когда возвращались обратно, льдина оторвалась от берега.Инцидент произошел в четверг вечером по местному времени на реке Томи, напротив Главпочтамта.

https://ria.ru/20210408/ldina-1727314649.html

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2021

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россия, томск, происшествия