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Хорошие новости
https://ria.ru/20210429/ldina-1730497754.html
В Томске спасли четверых подростков с оторвавшейся от берега льдины
В Томске спасли четверых подростков с оторвавшейся от берега льдины
В Томске спасатели сняли с оторвавшейся от берега льдины четверых подростков 15-16 лет, сообщил РИА Новости представитель областной поисково-спасательной службы РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:58
2021-04-29T19:18
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НОВОСИБИРСК, 29 апр — РИА Новости. В Томске спасатели сняли с оторвавшейся от берега льдины четверых подростков 15-16 лет, сообщил РИА Новости представитель областной поисково-спасательной службы Иван Бакушкин.Он уточнил, что всех их осмотрели врачи, после чего подростков передали родителям.Молодые люди пояснили, что решили прогуляться по льду реки, а когда возвращались обратно, льдина оторвалась от берега.Инцидент произошел в четверг вечером по местному времени на реке Томи, напротив Главпочтамта.
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россия, томск, происшествия

В Томске спасли четверых подростков с оторвавшейся от берега льдины

14:58 29.04.2021 (обновлено: 19:18 29.04.2021)
 
© Фото : ТО ПСССпасатели Томской областной поисково-спасательной службы эвакуировали четверых подростков с льдины на Томи в центре Томска
Спасатели Томской областной поисково-спасательной службы эвакуировали четверых подростков с льдины на Томи в центре Томска - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : ТО ПСС
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НОВОСИБИРСК, 29 апр — РИА Новости. В Томске спасатели сняли с оторвавшейся от берега льдины четверых подростков 15-16 лет, сообщил РИА Новости представитель областной поисково-спасательной службы Иван Бакушкин.
Он уточнил, что всех их осмотрели врачи, после чего подростков передали родителям.
Молодые люди пояснили, что решили прогуляться по льду реки, а когда возвращались обратно, льдина оторвалась от берега.
Инцидент произошел в четверг вечером по местному времени на реке Томи, напротив Главпочтамта.
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