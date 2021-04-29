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В Томске льдина с четырьмя подростками оторвалась от берега реки
В Томске льдина с четырьмя подростками оторвалась от берега реки
Спасатели в Томске снимают с оторвавшейся от берега льдины на реке Томи четырех подростков, одного уже спасли, сообщил РИА Новости представитель Томской... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:46
2021-04-29T16:22
россия
томск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 29 апр – РИА Новости. Спасатели в Томске снимают с оторвавшейся от берега льдины на реке Томи четырех подростков, одного уже спасли, сообщил РИА Новости представитель Томской областной поисково-спасательной службы (ПСС) Иван Бакушкин.По данным властей региона, в четверг на Томи напротив Главпочтамта группа из шести подростков 15-16 лет играли на льдинах, одна льдина с четырьмя ребятами оторвалась от берега. На место для спасения выехали сотрудники Томской ПСС."Сейчас сняли со льдины одного подростка. Еще трое остались. Все живы, все будет нормально", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210408/ldina-1727314649.html
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Спасатели снимают подростков со льдины
В Томской области спасены дети, оказавшиеся на опасной льдине. Четверо подростков во время прогулки пошли по льдинам. Лед начал рушиться и дети уже не смогли выбраться самостоятельно. Спасатели в гидрокостюмах добрались до них и, надев на них спасательные жилеты, помогли выбраться на берег.
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353
60
россия, томск, происшествия

В Томске льдина с четырьмя подростками оторвалась от берега реки

13:46 29.04.2021 (обновлено: 16:22 29.04.2021)
 
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НОВОСИБИРСК, 29 апр – РИА Новости. Спасатели в Томске снимают с оторвавшейся от берега льдины на реке Томи четырех подростков, одного уже спасли, сообщил РИА Новости представитель Томской областной поисково-спасательной службы (ПСС) Иван Бакушкин.
По данным властей региона, в четверг на Томи напротив Главпочтамта группа из шести подростков 15-16 лет играли на льдинах, одна льдина с четырьмя ребятами оторвалась от берега. На место для спасения выехали сотрудники Томской ПСС.
"Сейчас сняли со льдины одного подростка. Еще трое остались. Все живы, все будет нормально", - сказал собеседник агентства.
Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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