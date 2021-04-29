Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/kruz-1730414307.html
Сенатор Круз чуть не заснул на выступлении Байдена
Сенатор Круз чуть не заснул на выступлении Байдена
Сенатор-республиканец Тед Круз чуть не заснул на выступлении Джо Байдена в конгрессе. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T05:36
2021-04-29T05:36
тед круз (сенатор от штата техас)
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730414287_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_5f5df7a9ccf679d52e6f19ee613ddcc4.jpg
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Сенатор-республиканец Тед Круз чуть не заснул на выступлении Джо Байдена в конгрессе.Камера в ходе трансляции по пулу из конгресса поймала лицо Круза в маске. Круз прикрывает глаза, которые слегка слезятся, и его взгляд выглядит расфокусированным.Круз отличается резкой критикой демократов и Байдена в частности.Республиканцы в соцсетях строят предположения, будто Нэнси Пелоси и Камала Харрис, как и Круз, засыпали на выступлении Байдена. На самом деле в кадре их просто подловили с закрытыми глазами - в реальности они постоянно аплодировали однопартийцу Байдену и много раз вставали с мест.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730414287_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_542f78365dc53c7d4bbaab5e8e093a43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тед круз (сенатор от штата техас), джо байден, сша, в мире

Сенатор Круз чуть не заснул на выступлении Байдена

05:36 29.04.2021
 
© REUTERS / POOLАмериканский сенатор Тед Круз во время выступления Джо Байдена в Конгрессе США
Американский сенатор Тед Круз во время выступления Джо Байдена в Конгрессе США - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© REUTERS / POOL
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Сенатор-республиканец Тед Круз чуть не заснул на выступлении Джо Байдена в конгрессе.
Камера в ходе трансляции по пулу из конгресса поймала лицо Круза в маске. Круз прикрывает глаза, которые слегка слезятся, и его взгляд выглядит расфокусированным.
Круз отличается резкой критикой демократов и Байдена в частности.
Республиканцы в соцсетях строят предположения, будто Нэнси Пелоси и Камала Харрис, как и Круз, засыпали на выступлении Байдена. На самом деле в кадре их просто подловили с закрытыми глазами - в реальности они постоянно аплодировали однопартийцу Байдену и много раз вставали с мест.
 
Тед Круз (сенатор от штата Техас)Джо БайденСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54В Коми проверят данные о нападении собаки на девятилетнюю девочку
11:50Следствие попросили возбудить дело за организацию водной блокады Крыма
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1003 пациента с COVID-19
11:45В России за сутки умерли 364 человека с COVID-19
11:45На москвича завели дело за призывы к расправе над курганской полицией
11:44Эксперт объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
11:43В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19
11:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:42"РГ": в России ужесточат правила постановки на воинский учет
11:42В России выявили 9284 новых случая заражения коронавирусом
11:41В России за сутки 8442 человека выздоровели от COVID-19
11:41В Samsung представили новые ноутбуки
11:40СК завел дело против похитителя мальчика в Красноярске
11:40В Петербурге завели дело из-за граффити с Навальным, сообщил источник
11:38В Раде возмутились из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"
11:34В Подмосковье будут судить банду наркоторговцев
11:33В Генштабе рассказали о результатах проверки боеготовности армии
11:30Грузинский оппозиционер назвал посла США диктатором
11:30Суд приобщил к делу почерковедческую экспертизу адвокатов Навального
11:27Прага не заинтересована в эскалации отношений с Москвой, заявил МИД Чехии
Лента новостейМолния