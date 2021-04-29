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Сенатор Круз чуть не заснул на выступлении Байдена
Сенатор Круз чуть не заснул на выступлении Байдена
Сенатор-республиканец Тед Круз чуть не заснул на выступлении Джо Байдена в конгрессе. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T05:36
2021-04-29T05:36
2021-04-29T05:36
тед круз (сенатор от штата техас)
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Сенатор-республиканец Тед Круз чуть не заснул на выступлении Джо Байдена в конгрессе.Камера в ходе трансляции по пулу из конгресса поймала лицо Круза в маске. Круз прикрывает глаза, которые слегка слезятся, и его взгляд выглядит расфокусированным.Круз отличается резкой критикой демократов и Байдена в частности.Республиканцы в соцсетях строят предположения, будто Нэнси Пелоси и Камала Харрис, как и Круз, засыпали на выступлении Байдена. На самом деле в кадре их просто подловили с закрытыми глазами - в реальности они постоянно аплодировали однопартийцу Байдену и много раз вставали с мест.
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РИА Новости
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тед круз (сенатор от штата техас), джо байден, сша, в мире