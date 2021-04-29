https://ria.ru/20210429/kruz-1730414307.html

Сенатор Круз чуть не заснул на выступлении Байдена

Сенатор Круз чуть не заснул на выступлении Байдена

Сенатор-республиканец Тед Круз чуть не заснул на выступлении Джо Байдена в конгрессе. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T05:36

2021-04-29T05:36

2021-04-29T05:36

тед круз (сенатор от штата техас)

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Сенатор-республиканец Тед Круз чуть не заснул на выступлении Джо Байдена в конгрессе.Камера в ходе трансляции по пулу из конгресса поймала лицо Круза в маске. Круз прикрывает глаза, которые слегка слезятся, и его взгляд выглядит расфокусированным.Круз отличается резкой критикой демократов и Байдена в частности.Республиканцы в соцсетях строят предположения, будто Нэнси Пелоси и Камала Харрис, как и Круз, засыпали на выступлении Байдена. На самом деле в кадре их просто подловили с закрытыми глазами - в реальности они постоянно аплодировали однопартийцу Байдену и много раз вставали с мест.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тед круз (сенатор от штата техас), джо байден, сша, в мире