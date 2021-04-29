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На метеоспутнике "Метеор-М" отказала система ориентации
На метеоспутнике "Метеор-М" отказала система ориентации
Система ориентации отказала на метеорологическом спутнике "Метеор-М", сообщил российский радиолюбитель Дмитрий Пашков со ссылкой на фотографию, которую он как... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:09
2021-04-29T15:09
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Система ориентации отказала на метеорологическом спутнике "Метеор-М", сообщил российский радиолюбитель Дмитрий Пашков со ссылкой на фотографию, которую он как радиолюбитель получил по открытому каналу передачи данных со спутника, в "Роскосмосе" РИА Новости сказали, что анализируют ситуацию."На спутнике "Роскосмоса" "Метеор-М" номер 2 произошел сбой. Фотография была принята 29 апреля, и она не является привычной. На фото виден край Земли, хотя камера должна смотреть строго вниз", - сообщил он на своем сайте."У спутника по неизвестным причинам отказала система ориентации. В ближайшее время центр управления полетами перезапустит бортовую систему и восстановит правильную ориентацию", - добавил радиолюбитель.Представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что сейчас "проводится анализ ситуации" со спутником, добавив, что тот "функционирует на орбите за пределами гарантийного срока активного существования", составляющего пять лет.В настоящее время Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. На "Метеоре-М" номер 1, запущенном в 2009 году, полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек в 2014 году. "Метеор-М" номер 2, выведенный на орбиту в 2014 году, также работает за пределами гарантийного срока службы.Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В декабре 2019 года "Роскосмос" сообщил, что спутник "Метеор-М" номер 2-2, запущенный в июле 2019 года, столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и потерял ориентацию, но позже аппарат снова ввели в эксплуатацию.
https://ria.ru/20210428/mertsanie-1730335690.html
https://ria.ru/20210428/luna-1730236091.html
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россия, космос - риа наука, роскосмос

На метеоспутнике "Метеор-М" отказала система ориентации

15:09 29.04.2021
 
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"Космический аппарат "Метеор-М"
Космический аппарат Метеор-М - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Система ориентации отказала на метеорологическом спутнике "Метеор-М", сообщил российский радиолюбитель Дмитрий Пашков со ссылкой на фотографию, которую он как радиолюбитель получил по открытому каналу передачи данных со спутника, в "Роскосмосе" РИА Новости сказали, что анализируют ситуацию.
"На спутнике "Роскосмоса" "Метеор-М" номер 2 произошел сбой. Фотография была принята 29 апреля, и она не является привычной. На фото виден край Земли, хотя камера должна смотреть строго вниз", - сообщил он на своем сайте.
"У спутника по неизвестным причинам отказала система ориентации. В ближайшее время центр управления полетами перезапустит бортовую систему и восстановит правильную ориентацию", - добавил радиолюбитель.
Представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что сейчас "проводится анализ ситуации" со спутником, добавив, что тот "функционирует на орбите за пределами гарантийного срока активного существования", составляющего пять лет.
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В настоящее время Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. На "Метеоре-М" номер 1, запущенном в 2009 году, полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек в 2014 году. "Метеор-М" номер 2, выведенный на орбиту в 2014 году, также работает за пределами гарантийного срока службы.
Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В декабре 2019 года "Роскосмос" сообщил, что спутник "Метеор-М" номер 2-2, запущенный в июле 2019 года, столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и потерял ориентацию, но позже аппарат снова ввели в эксплуатацию.
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