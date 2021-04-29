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Попова оценила темпы снижения заболеваемости COVID-19
Попова оценила темпы снижения заболеваемости COVID-19
Снижение заболеваемости COVID-19 в России в настоящее время составляет всего 0,4%, тогда как в марте этот показатель от недели к неделе уменьшался примерно на... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T21:08
2021-04-29T21:08
2021-04-29T21:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Снижение заболеваемости COVID-19 в России в настоящее время составляет всего 0,4%, тогда как в марте этот показатель от недели к неделе уменьшался примерно на 12%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если в марте темп снижения был от недели к неделе процентов 12-13, то сегодня процент снижения от предыдущей недели к позапрошлой составил всего 0,4%. То есть мы практически стоим на месте", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20210429/vaktsinatsiya-1730458292.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество