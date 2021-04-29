https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730585073.html

Попова оценила темпы снижения заболеваемости COVID-19

Попова оценила темпы снижения заболеваемости COVID-19

Снижение заболеваемости COVID-19 в России в настоящее время составляет всего 0,4%, тогда как в марте этот показатель от недели к неделе уменьшался примерно на... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T21:08

2021-04-29T21:08

2021-04-29T21:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Снижение заболеваемости COVID-19 в России в настоящее время составляет всего 0,4%, тогда как в марте этот показатель от недели к неделе уменьшался примерно на 12%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если в марте темп снижения был от недели к неделе процентов 12-13, то сегодня процент снижения от предыдущей недели к позапрошлой составил всего 0,4%. То есть мы практически стоим на месте", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20210429/vaktsinatsiya-1730458292.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество