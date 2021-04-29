https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730582566.html

Попова призвала соблюдать требования против COVID-19 во время праздников

Попова призвала соблюдать требования против COVID-19 во время праздников

При соблюдении всех требований и проведении праздников в кругу семьи в РФ удастся сохранить стабильную ситуацию и снизить заболеваемость, считает глава... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T20:52

2021-04-29T20:52

2021-04-29T21:05

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коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. При соблюдении всех требований и проведении праздников в кругу семьи в РФ удастся сохранить стабильную ситуацию и снизить заболеваемость, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова."При соблюдении всех требований, которые на сегодняшний день есть, и максимально, если постараемся, мы провести в эти праздники в кругу своих семей, тогда нам удастся стабильную ситуацию, первое, сохранить, а во-вторых, определить дальнейшее снижение заболеваемости в Российской Федерации", - заявила она в эфире канала "Россия 1".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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