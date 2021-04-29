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Попова призвала соблюдать требования против COVID-19 во время праздников
Попова призвала соблюдать требования против COVID-19 во время праздников
При соблюдении всех требований и проведении праздников в кругу семьи в РФ удастся сохранить стабильную ситуацию и снизить заболеваемость, считает глава... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T20:52
2021-04-29T20:52
2021-04-29T21:05
распространение коронавируса
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анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. При соблюдении всех требований и проведении праздников в кругу семьи в РФ удастся сохранить стабильную ситуацию и снизить заболеваемость, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова."При соблюдении всех требований, которые на сегодняшний день есть, и максимально, если постараемся, мы провести в эти праздники в кругу своих семей, тогда нам удастся стабильную ситуацию, первое, сохранить, а во-вторых, определить дальнейшее снижение заболеваемости в Российской Федерации", - заявила она в эфире канала "Россия 1".
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