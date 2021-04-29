https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730461416.html

Правительство выделило средства на выплаты врачам, борющимся с COVID-19

Правительство выделило средства на выплаты врачам, борющимся с COVID-19

Правительство России на заседании во вторник одобрило выделение Минфину средств на дополнительные социальные выплаты врачам, работающим с больными... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:47

2021-04-29T12:47

2021-04-29T12:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Правительство России на заседании во вторник одобрило выделение Минфину средств на дополнительные социальные выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом, сообщается на сайте кабмина."О выделении Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования ... Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект акта предлагает выделить средства для осуществления выплат медикам, которые оказывают помощь больным коронавирусом.Кроме того, кабмин одобрил выделение Минфину средств на дополнительные страховые выплаты врачам в соответствии с указом президента "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников"."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить Фонду социального страхования единовременную страховую выплату при наступлении страхового случая в полном объеме.

https://ria.ru/20210403/imunitet-1604064013.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/kovid-1730427171.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство финансов рф (минфин россии)