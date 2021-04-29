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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730461416.html
Правительство выделило средства на выплаты врачам, борющимся с COVID-19
Правительство выделило средства на выплаты врачам, борющимся с COVID-19
Правительство России на заседании во вторник одобрило выделение Минфину средств на дополнительные социальные выплаты врачам, работающим с больными... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:47
2021-04-29T12:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Правительство России на заседании во вторник одобрило выделение Минфину средств на дополнительные социальные выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом, сообщается на сайте кабмина."О выделении Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования ... Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект акта предлагает выделить средства для осуществления выплат медикам, которые оказывают помощь больным коронавирусом.Кроме того, кабмин одобрил выделение Минфину средств на дополнительные страховые выплаты врачам в соответствии с указом президента "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников"."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить Фонду социального страхования единовременную страховую выплату при наступлении страхового случая в полном объеме.
https://ria.ru/20210403/imunitet-1604064013.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/kovid-1730427171.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство финансов рф (минфин россии)

Правительство выделило средства на выплаты врачам, борющимся с COVID-19

12:47 29.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Правительство России на заседании во вторник одобрило выделение Минфину средств на дополнительные социальные выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
"О выделении Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования ... Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проект акта предлагает выделить средства для осуществления выплат медикам, которые оказывают помощь больным коронавирусом.
Кроме того, кабмин одобрил выделение Минфину средств на дополнительные страховые выплаты врачам в соответствии с указом президента "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников".
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"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить Фонду социального страхования единовременную страховую выплату при наступлении страхового случая в полном объеме.
 
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