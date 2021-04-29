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В Москве за сутки госпитализировали 1003 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1003 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1003 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:47
2021-04-29T11:47
2021-04-29T11:47
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1003 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 1954 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 989 411. В Москве выявлено 3215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1003 человека", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в столице за сутки скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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