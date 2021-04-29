https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730433123.html

Японские ученые разработали способ быстрого анализа мутаций коронавируса

Японские ученые разработали способ быстрого анализа мутаций коронавируса

Ученые из японских университетов Осаки и Хоккайдо разработали способ ускоренного анализа мутаций штамма коронавируса, свидетельствуют материалы исследования,... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T10:39

2021-04-29T10:39

2021-04-29T10:39

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коронавирус covid-19

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ТОКИО, 29 апр – РИА Новости. Ученые из японских университетов Осаки и Хоккайдо разработали способ ускоренного анализа мутаций штамма коронавируса, свидетельствуют материалы исследования, обнародованного в журнале Cell Reports.Задача быстрого выявления мутировавших линий коронавируса является в настоящее время одной из приоритетных на фоне быстро растущего числа случаев заражений штаммами COVID, отличными от традиционного. Так, в частности, на юго-западе Японии частота выявления мутаций составляет до 80% от всех случаев.Разработанный японскими учеными способ предполагает использование метода ПЦР для создания клонов вируса SARS-CoV-2, что впоследствии "позволяет быстро анализировать биологические особенности мутаций вируса".Также отмечается, что метод позволяет сократить время исследований мутаций коронавируса до двух недель в то время, как на традиционные способы у ученых обычно уходит до нескольких месяцев.По последним данным, общее число заражений коронавирусом в Японии составляет 583 125. С начала эпидемии в стране скончались 10 139 человек. С 17 февраля в Японии стартовал первый этап вакцинации, который охватил 4,7 миллиона медработников. С 12 апреля началась вакцинация людей старше 65 лет. Как ожидается, в полном масштабе массовая вакцинация развернется после майских праздников. Всего на этом этапе будет привито 36 миллионов пожилых людей. Пока в Японии привито менее 1% населения.

https://ria.ru/20210429/korona-1730373014.html

https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729094680.html

япония

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коронавирус covid-19, япония, в мире