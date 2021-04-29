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Минздрав готовит обновление рекомендаций по COVID-19
Минздрав готовит обновление рекомендаций по COVID-19
Рабочая группа готовит обновление методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T07:09
2021-04-29T07:09
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Рабочая группа готовит обновление методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, заявил РИА Новости заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.Он пояснил, что временные методические рекомендации были разработаны с целью информационной поддержки специалистов практического здравоохранения, оказывающих помощь пациентом с COVID-19. Рабочая группа в постоянном режиме ведет мониторинг научной информации, результатов клинических исследований, анализирует рекомендации зарубежных стран и ведущих международных организаций в области здравоохранения, обобщает российский опыт диагностики, лечения и профилактики коронавируса, уточнил Чуланов.По его словам, особое внимание уделяется вопросам лекарственной терапии коронавирусной инфекции - при обновлении списка рекомендуемых к применению препаратов проводится детальный анализ клинических исследований по оценке эффективности и безопасности лекарств. Одобряются для использования перспективные и в достаточной степени изученные препараты, подчеркнул Чуланов.Работа по созданию методических рекомендаций началась еще в начале 2020 года и не прекращается до настоящего времени, отметил инфекционист. "Первая версия рекомендаций была утверждена более чем за 2 месяца до выявления первых случаев COVID-19 среди россиян, это позволило заблаговременно подготовить систему здравоохранения для оказания помощи пациентам с COVID-19", - добавил Чуланов.Он уточнил, что в разработке рекомендаций принимают участие ведущие специалисты в области инфекционных болезней, эпидемиологии, организации здравоохранения, инструментальной и лабораторной диагностики, анестезиологии и реаниматологии, пульмонологии, терапии, акушерства и гинекологии, педиатрии, кардиологии, ревматологии, медицинской реабилитации и других областей медицины, всего более 100 экспертов."Работа над методрекомендациями идет параллельно с научным поиском решения проблемы COVID-19",- сказал Чуланов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Минздрав готовит обновление рекомендаций по COVID-19

07:09 29.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Рабочая группа готовит обновление методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, заявил РИА Новости заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
"Рабочая группа в настоящее время готовит обновление 10-й версии временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",- сказал Чуланов.
Он пояснил, что временные методические рекомендации были разработаны с целью информационной поддержки специалистов практического здравоохранения, оказывающих помощь пациентом с COVID-19. Рабочая группа в постоянном режиме ведет мониторинг научной информации, результатов клинических исследований, анализирует рекомендации зарубежных стран и ведущих международных организаций в области здравоохранения, обобщает российский опыт диагностики, лечения и профилактики коронавируса, уточнил Чуланов.
По его словам, особое внимание уделяется вопросам лекарственной терапии коронавирусной инфекции - при обновлении списка рекомендуемых к применению препаратов проводится детальный анализ клинических исследований по оценке эффективности и безопасности лекарств. Одобряются для использования перспективные и в достаточной степени изученные препараты, подчеркнул Чуланов.
Работа по созданию методических рекомендаций началась еще в начале 2020 года и не прекращается до настоящего времени, отметил инфекционист. "Первая версия рекомендаций была утверждена более чем за 2 месяца до выявления первых случаев COVID-19 среди россиян, это позволило заблаговременно подготовить систему здравоохранения для оказания помощи пациентам с COVID-19", - добавил Чуланов.
Он уточнил, что в разработке рекомендаций принимают участие ведущие специалисты в области инфекционных болезней, эпидемиологии, организации здравоохранения, инструментальной и лабораторной диагностики, анестезиологии и реаниматологии, пульмонологии, терапии, акушерства и гинекологии, педиатрии, кардиологии, ревматологии, медицинской реабилитации и других областей медицины, всего более 100 экспертов.
"Работа над методрекомендациями идет параллельно с научным поиском решения проблемы COVID-19",- сказал Чуланов.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
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