https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730415611.html
Минздрав готовит обновление рекомендаций по COVID-19
Минздрав готовит обновление рекомендаций по COVID-19
Рабочая группа готовит обновление методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T07:09
2021-04-29T07:09
2021-04-29T07:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729073098_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_bbee697e39f3fdfbf666b38fb4ccbbf1.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Рабочая группа готовит обновление методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, заявил РИА Новости заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.Он пояснил, что временные методические рекомендации были разработаны с целью информационной поддержки специалистов практического здравоохранения, оказывающих помощь пациентом с COVID-19. Рабочая группа в постоянном режиме ведет мониторинг научной информации, результатов клинических исследований, анализирует рекомендации зарубежных стран и ведущих международных организаций в области здравоохранения, обобщает российский опыт диагностики, лечения и профилактики коронавируса, уточнил Чуланов.По его словам, особое внимание уделяется вопросам лекарственной терапии коронавирусной инфекции - при обновлении списка рекомендуемых к применению препаратов проводится детальный анализ клинических исследований по оценке эффективности и безопасности лекарств. Одобряются для использования перспективные и в достаточной степени изученные препараты, подчеркнул Чуланов.Работа по созданию методических рекомендаций началась еще в начале 2020 года и не прекращается до настоящего времени, отметил инфекционист. "Первая версия рекомендаций была утверждена более чем за 2 месяца до выявления первых случаев COVID-19 среди россиян, это позволило заблаговременно подготовить систему здравоохранения для оказания помощи пациентам с COVID-19", - добавил Чуланов.Он уточнил, что в разработке рекомендаций принимают участие ведущие специалисты в области инфекционных болезней, эпидемиологии, организации здравоохранения, инструментальной и лабораторной диагностики, анестезиологии и реаниматологии, пульмонологии, терапии, акушерства и гинекологии, педиатрии, кардиологии, ревматологии, медицинской реабилитации и других областей медицины, всего более 100 экспертов."Работа над методрекомендациями идет параллельно с научным поиском решения проблемы COVID-19",- сказал Чуланов.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729073098_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_817b3754f93af6270d1e1006344cf4a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Рабочая группа готовит обновление методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19
, заявил РИА Новости заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
"Рабочая группа в настоящее время готовит обновление 10-й версии временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",- сказал Чуланов.
Он пояснил, что временные методические рекомендации были разработаны с целью информационной поддержки специалистов практического здравоохранения, оказывающих помощь пациентом с COVID-19. Рабочая группа в постоянном режиме ведет мониторинг научной информации, результатов клинических исследований, анализирует рекомендации зарубежных стран и ведущих международных организаций в области здравоохранения, обобщает российский опыт диагностики, лечения и профилактики коронавируса, уточнил Чуланов.
По его словам, особое внимание уделяется вопросам лекарственной терапии коронавирусной инфекции - при обновлении списка рекомендуемых к применению препаратов проводится детальный анализ клинических исследований по оценке эффективности и безопасности лекарств. Одобряются для использования перспективные и в достаточной степени изученные препараты, подчеркнул Чуланов.
Работа по созданию методических рекомендаций началась еще в начале 2020 года и не прекращается до настоящего времени, отметил инфекционист. "Первая версия рекомендаций была утверждена более чем за 2 месяца до выявления первых случаев COVID-19 среди россиян, это позволило заблаговременно подготовить систему здравоохранения для оказания помощи пациентам с COVID-19", - добавил Чуланов.
Он уточнил, что в разработке рекомендаций принимают участие ведущие специалисты в области инфекционных болезней, эпидемиологии, организации здравоохранения, инструментальной и лабораторной диагностики, анестезиологии и реаниматологии, пульмонологии, терапии, акушерства и гинекологии, педиатрии, кардиологии, ревматологии, медицинской реабилитации и других областей медицины, всего более 100 экспертов.
"Работа над методрекомендациями идет параллельно с научным поиском решения проблемы COVID-19",- сказал Чуланов.