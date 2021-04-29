https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730415611.html

Минздрав готовит обновление рекомендаций по COVID-19

Минздрав готовит обновление рекомендаций по COVID-19

Рабочая группа готовит обновление методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T07:09

2021-04-29T07:09

2021-04-29T07:09

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Рабочая группа готовит обновление методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, заявил РИА Новости заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.Он пояснил, что временные методические рекомендации были разработаны с целью информационной поддержки специалистов практического здравоохранения, оказывающих помощь пациентом с COVID-19. Рабочая группа в постоянном режиме ведет мониторинг научной информации, результатов клинических исследований, анализирует рекомендации зарубежных стран и ведущих международных организаций в области здравоохранения, обобщает российский опыт диагностики, лечения и профилактики коронавируса, уточнил Чуланов.По его словам, особое внимание уделяется вопросам лекарственной терапии коронавирусной инфекции - при обновлении списка рекомендуемых к применению препаратов проводится детальный анализ клинических исследований по оценке эффективности и безопасности лекарств. Одобряются для использования перспективные и в достаточной степени изученные препараты, подчеркнул Чуланов.Работа по созданию методических рекомендаций началась еще в начале 2020 года и не прекращается до настоящего времени, отметил инфекционист. "Первая версия рекомендаций была утверждена более чем за 2 месяца до выявления первых случаев COVID-19 среди россиян, это позволило заблаговременно подготовить систему здравоохранения для оказания помощи пациентам с COVID-19", - добавил Чуланов.Он уточнил, что в разработке рекомендаций принимают участие ведущие специалисты в области инфекционных болезней, эпидемиологии, организации здравоохранения, инструментальной и лабораторной диагностики, анестезиологии и реаниматологии, пульмонологии, терапии, акушерства и гинекологии, педиатрии, кардиологии, ревматологии, медицинской реабилитации и других областей медицины, всего более 100 экспертов."Работа над методрекомендациями идет параллельно с научным поиском решения проблемы COVID-19",- сказал Чуланов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество