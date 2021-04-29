Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:10 29.04.2021 (обновлено: 09:12 29.04.2021)
РИМ, 29 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Регулярное употребление определенных витаминов и микроэлементов может значительно снизить риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме, заявил РИА Новости член научно-технического комитета по коронавирусной инфекции при региональном правительстве Сицилии, профессор медицины Палермского университета Сальваторе Коррао (Salvatore Corrao).
В течение полугода группа ученых из Италии и Сан-Марино, в состав которой вошли специалисты по клинической медицине, биостатистике, нутрициологии и эпидемиологии, под руководством Коррао провела анализ и систематизацию практически всех имеющихся в настоящее время медицинских публикаций о воздействии на человеческий организм четырех хорошо известных нутрицевтиков (биологически активных добавок) – витаминов С и D, мелатонина и цинка. Результаты этой масштабной работы опубликованы в апрельском номере международного научного журнала Nutrients.
© Фото предоставлено Ospedale CivicoПрофессор медицины Палермского университета Сальваторе Коррао вместе с сотрудниками своего отделения для больных COVID в больнице Ospedale Civico в Палермо (на выписке 82-летней пациентки)
© Фото предоставлено Ospedale Civico
Профессор медицины Палермского университета Сальваторе Коррао вместе с сотрудниками своего отделения для больных COVID в больнице Ospedale Civico в Палермо (на выписке 82-летней пациентки)
Коррао посетовал, что несмотря на то, что ВОЗ объявил пандемию больше года назад, до сих пор нет специальных противовирусных препаратов, которые бы продемонстрировали свою эффективность при лечении COVID-19. Даже несмотря на наличие вакцин, пока не удается справиться с ростом числа заражений и жертв.
"В сложившейся ситуации мы считаем важным привлечь внимание к использованию ряда нутрицевтиков, которые способны сыграть ключевую роль в укреплении иммунной системы человека и предотвращении наиболее опасных последствий этого заболевания", - сказал ученый, который возглавляет отделение для больных COVID в одном из крупнейших медучреждений Южной Италии – Ospedale Civico в Палермо.
Используя довольно сложную международную методику, группа Коррао собрала и обобщила богатейший материал на основе примерно 500 научных публикаций, появившихся в период 2015-2019 годов. В итоге ученые согласились с тем, что длительный прием этих четырех биоактивных веществ позволяет принципиально улучшить состояние организма и хорошо подготовить его к реакции на возможную инфекцию.
"Важно отметить, что все наши выводы основываются на результатах клинических исследований, прошедших контроль согласно стандартам, которые применяются для апробации новых лекарственных средств. Фактически мы провели всестороннее и системное изучение данных, зафиксированных в медицинской литературе, и оценили их научную достоверность. В конечном счете мы пришли к выводу о высокой достоверности большинства из них и сформулировали собственные рекомендации", - отметил собеседник РИА Новости.