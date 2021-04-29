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Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
Регулярное употребление определенных витаминов и микроэлементов может значительно снизить риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T03:10
2021-04-29T09:12
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РИМ, 29 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Регулярное употребление определенных витаминов и микроэлементов может значительно снизить риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме, заявил РИА Новости член научно-технического комитета по коронавирусной инфекции при региональном правительстве Сицилии, профессор медицины Палермского университета Сальваторе Коррао (Salvatore Corrao).В течение полугода группа ученых из Италии и Сан-Марино, в состав которой вошли специалисты по клинической медицине, биостатистике, нутрициологии и эпидемиологии, под руководством Коррао провела анализ и систематизацию практически всех имеющихся в настоящее время медицинских публикаций о воздействии на человеческий организм четырех хорошо известных нутрицевтиков (биологически активных добавок) – витаминов С и D, мелатонина и цинка. Результаты этой масштабной работы опубликованы в апрельском номере международного научного журнала Nutrients.Коррао посетовал, что несмотря на то, что ВОЗ объявил пандемию больше года назад, до сих пор нет специальных противовирусных препаратов, которые бы продемонстрировали свою эффективность при лечении COVID-19. Даже несмотря на наличие вакцин, пока не удается справиться с ростом числа заражений и жертв.Используя довольно сложную международную методику, группа Коррао собрала и обобщила богатейший материал на основе примерно 500 научных публикаций, появившихся в период 2015-2019 годов. В итоге ученые согласились с тем, что длительный прием этих четырех биоактивных веществ позволяет принципиально улучшить состояние организма и хорошо подготовить его к реакции на возможную инфекцию.
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коронавирус covid-19, весь мир, в мире

Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19

03:10 29.04.2021 (обновлено: 09:12 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкВрач
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РИМ, 29 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Регулярное употребление определенных витаминов и микроэлементов может значительно снизить риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме, заявил РИА Новости член научно-технического комитета по коронавирусной инфекции при региональном правительстве Сицилии, профессор медицины Палермского университета Сальваторе Коррао (Salvatore Corrao).
В течение полугода группа ученых из Италии и Сан-Марино, в состав которой вошли специалисты по клинической медицине, биостатистике, нутрициологии и эпидемиологии, под руководством Коррао провела анализ и систематизацию практически всех имеющихся в настоящее время медицинских публикаций о воздействии на человеческий организм четырех хорошо известных нутрицевтиков (биологически активных добавок) – витаминов С и D, мелатонина и цинка. Результаты этой масштабной работы опубликованы в апрельском номере международного научного журнала Nutrients.
© Фото предоставлено Ospedale CivicoПрофессор медицины Палермского университета Сальваторе Коррао вместе с сотрудниками своего отделения для больных COVID в больнице Ospedale Civico в Палермо (на выписке 82-летней пациентки)
Профессор медицины Палермского университета Сальваторе Коррао вместе с сотрудниками своего отделения для больных COVID в больнице Ospedale Civico в Палермо (на выписке 82-летней пациентки) - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото предоставлено Ospedale Civico
Профессор медицины Палермского университета Сальваторе Коррао вместе с сотрудниками своего отделения для больных COVID в больнице Ospedale Civico в Палермо (на выписке 82-летней пациентки)
Коррао посетовал, что несмотря на то, что ВОЗ объявил пандемию больше года назад, до сих пор нет специальных противовирусных препаратов, которые бы продемонстрировали свою эффективность при лечении COVID-19. Даже несмотря на наличие вакцин, пока не удается справиться с ростом числа заражений и жертв.
"В сложившейся ситуации мы считаем важным привлечь внимание к использованию ряда нутрицевтиков, которые способны сыграть ключевую роль в укреплении иммунной системы человека и предотвращении наиболее опасных последствий этого заболевания", - сказал ученый, который возглавляет отделение для больных COVID в одном из крупнейших медучреждений Южной Италии – Ospedale Civico в Палермо.
Используя довольно сложную международную методику, группа Коррао собрала и обобщила богатейший материал на основе примерно 500 научных публикаций, появившихся в период 2015-2019 годов. В итоге ученые согласились с тем, что длительный прием этих четырех биоактивных веществ позволяет принципиально улучшить состояние организма и хорошо подготовить его к реакции на возможную инфекцию.
"Важно отметить, что все наши выводы основываются на результатах клинических исследований, прошедших контроль согласно стандартам, которые применяются для апробации новых лекарственных средств. Фактически мы провели всестороннее и системное изучение данных, зафиксированных в медицинской литературе, и оценили их научную достоверность. В конечном счете мы пришли к выводу о высокой достоверности большинства из них и сформулировали собственные рекомендации", - отметил собеседник РИА Новости.
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