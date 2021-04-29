https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730409799.html

Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19

Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19

Регулярное употребление определенных витаминов и микроэлементов может значительно снизить риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T03:10

2021-04-29T03:10

2021-04-29T09:12

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РИМ, 29 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Регулярное употребление определенных витаминов и микроэлементов может значительно снизить риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме, заявил РИА Новости член научно-технического комитета по коронавирусной инфекции при региональном правительстве Сицилии, профессор медицины Палермского университета Сальваторе Коррао (Salvatore Corrao).В течение полугода группа ученых из Италии и Сан-Марино, в состав которой вошли специалисты по клинической медицине, биостатистике, нутрициологии и эпидемиологии, под руководством Коррао провела анализ и систематизацию практически всех имеющихся в настоящее время медицинских публикаций о воздействии на человеческий организм четырех хорошо известных нутрицевтиков (биологически активных добавок) – витаминов С и D, мелатонина и цинка. Результаты этой масштабной работы опубликованы в апрельском номере международного научного журнала Nutrients.Коррао посетовал, что несмотря на то, что ВОЗ объявил пандемию больше года назад, до сих пор нет специальных противовирусных препаратов, которые бы продемонстрировали свою эффективность при лечении COVID-19. Даже несмотря на наличие вакцин, пока не удается справиться с ростом числа заражений и жертв.Используя довольно сложную международную методику, группа Коррао собрала и обобщила богатейший материал на основе примерно 500 научных публикаций, появившихся в период 2015-2019 годов. В итоге ученые согласились с тем, что длительный прием этих четырех биоактивных веществ позволяет принципиально улучшить состояние организма и хорошо подготовить его к реакции на возможную инфекцию.

весь мир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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