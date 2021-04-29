В Москве состоялась премьера комедии с Реввой и Галустяном

"Это просто потрясающее кино. Невероятное чувство юмора и заряд позитивных эмоций. Я посмеялась от души", — поделилась впечатлениями в Instagram после просмотра певица Светлана Лобода.

Популярная исполнительница отметила игру всех актеров, но особенно выделила Александра Ревву, Наталью Чистякову-Ионову (ГлюкоZа) и Михаила Галустяна.

"Какой Галустян! Какая мизансцена с ним!" — написала артистка.