В Москве состоялась премьера комедии с Реввой и Галустяном
"Ребята, спасибо всем большое! Вы — молодцы", — обратился к зрителям Михаил Галустян перед показом.
В фильме Вайсберга шоумен сыграл злодея, который влюбился в персонажа Реввы, переодетого в женский костюм. Галустяну, как обычно, удалось создать на экране комичный и привлекательный образ, что оценили многие зрители.
"Ребята, спасибо всем большое! Вы — молодцы", — обратился к зрителям Михаил Галустян перед показом.
В фильме Вайсберга шоумен сыграл злодея, который влюбился в персонажа Реввы, переодетого в женский костюм. Галустяну, как обычно, удалось создать на экране комичный и привлекательный образ, что оценили многие зрители.
"Это просто потрясающее кино. Невероятное чувство юмора и заряд позитивных эмоций. Я посмеялась от души", — поделилась впечатлениями в Instagram после просмотра певица Светлана Лобода.
Популярная исполнительница отметила игру всех актеров, но особенно выделила Александра Ревву, Наталью Чистякову-Ионову (ГлюкоZа) и Михаила Галустяна.
"Какой Галустян! Какая мизансцена с ним!" — написала артистка.
"Это просто потрясающее кино. Невероятное чувство юмора и заряд позитивных эмоций. Я посмеялась от души", — поделилась впечатлениями в Instagram после просмотра певица Светлана Лобода.
Популярная исполнительница отметила игру всех актеров, но особенно выделила Александра Ревву, Наталью Чистякову-Ионову (ГлюкоZа) и Михаила Галустяна.
"Какой Галустян! Какая мизансцена с ним!" — написала артистка.
Поддержала премьеру и певица Валерия, которая смотрела комедию Вайсберга вместе с супругом Иосифом Пригожином и его дочерью Елизаветой.
Поддержала премьеру и певица Валерия, которая смотрела комедию Вайсберга вместе с супругом Иосифом Пригожином и его дочерью Елизаветой.
"Будем хохотать!" — обратился к пользователям перед просмотром актер Павел Деревянко.
"Будем хохотать!" — обратился к пользователям перед просмотром актер Павел Деревянко.
Как всегда очаровательная актриса Екатерина Климова тоже осталась довольна фильмом.
В сторис Instagram она поставила работе Вайсберга многочисленные эмодзи в виде "Браво!"
Как всегда очаровательная актриса Екатерина Климова тоже осталась довольна фильмом.
В сторис Instagram она поставила работе Вайсберга многочисленные эмодзи в виде "Браво!"
Певец Филипп Киркоров хоть и выглядел уставшим, зато был самым стильным.
Поп-король отечественной эстрады отлично смотрелся в ансамбле оранжевого цвета.
Певец Филипп Киркоров хоть и выглядел уставшим, зато был самым стильным.
Поп-король отечественной эстрады отлично смотрелся в ансамбле оранжевого цвета.