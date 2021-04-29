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Шоубиз
https://ria.ru/20210429/komediya-1730443033.html
В Москве состоялась премьера комедии с Реввой и Галустяном
В Москве состоялась премьера комедии с Реввой и Галустяном
В рамках 43-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера комедии режиссера Марюса Вайсберга "Прабабушка легкого... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:51
2021-04-29T12:51
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В рамках 43-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера комедии режиссера Марюса Вайсберга "Прабабушка легкого поведения. Начало". Кто из звездных гостей смеялся над приключениями веселого афериста Вовы Рубинштейна в исполнении Александра Реввы — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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96
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знаменитости, звезды, михаил галустян, филипп киркоров, фото, александр ревва, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес

В Москве состоялась премьера комедии с Реввой и Галустяном

12:51 29.04.2021
 
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В рамках 43-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера комедии режиссера Марюса Вайсберга "Прабабушка легкого поведения. Начало". Кто из звездных гостей смеялся над приключениями веселого афериста Вовы Рубинштейна в исполнении Александра Реввы — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

"Ребята, спасибо всем большое! Вы — молодцы", — обратился к зрителям Михаил Галустян перед показом.

В фильме Вайсберга шоумен сыграл злодея, который влюбился в персонажа Реввы, переодетого в женский костюм. Галустяну, как обычно, удалось создать на экране комичный и привлекательный образ, что оценили многие зрители.

Премьера фильма Прабабушка легкого поведения. Начало в рамках 43-го ММКФ
1 из 6

"Ребята, спасибо всем большое! Вы — молодцы", — обратился к зрителям Михаил Галустян перед показом.

В фильме Вайсберга шоумен сыграл злодея, который влюбился в персонажа Реввы, переодетого в женский костюм. Галустяну, как обычно, удалось создать на экране комичный и привлекательный образ, что оценили многие зрители.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

"Это просто потрясающее кино. Невероятное чувство юмора и заряд позитивных эмоций. Я посмеялась от души", — поделилась впечатлениями в Instagram после просмотра певица Светлана Лобода.

Популярная исполнительница отметила игру всех актеров, но особенно выделила Александра Ревву, Наталью Чистякову-Ионову (ГлюкоZа) и Михаила Галустяна.

"Какой Галустян! Какая мизансцена с ним!" — написала артистка.

Премьера фильма Прабабушка легкого поведения. Начало в рамках 43-го ММКФ
2 из 6

"Это просто потрясающее кино. Невероятное чувство юмора и заряд позитивных эмоций. Я посмеялась от души", — поделилась впечатлениями в Instagram после просмотра певица Светлана Лобода.

Популярная исполнительница отметила игру всех актеров, но особенно выделила Александра Ревву, Наталью Чистякову-Ионову (ГлюкоZа) и Михаила Галустяна.

"Какой Галустян! Какая мизансцена с ним!" — написала артистка.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Поддержала премьеру и певица Валерия, которая смотрела комедию Вайсберга вместе с супругом Иосифом Пригожином и его дочерью Елизаветой.

Премьера фильма Прабабушка легкого поведения. Начало в рамках 43-го ММКФ
3 из 6

Поддержала премьеру и певица Валерия, которая смотрела комедию Вайсберга вместе с супругом Иосифом Пригожином и его дочерью Елизаветой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

"Будем хохотать!" — обратился к пользователям перед просмотром актер Павел Деревянко.

Премьера фильма Прабабушка легкого поведения. Начало в рамках 43-го ММКФ
4 из 6

"Будем хохотать!" — обратился к пользователям перед просмотром актер Павел Деревянко.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Как всегда очаровательная актриса Екатерина Климова тоже осталась довольна фильмом.

В сторис Instagram она поставила работе Вайсберга многочисленные эмодзи в виде "Браво!"

Премьера фильма Прабабушка легкого поведения. Начало в рамках 43-го ММКФ
5 из 6

Как всегда очаровательная актриса Екатерина Климова тоже осталась довольна фильмом.

В сторис Instagram она поставила работе Вайсберга многочисленные эмодзи в виде "Браво!"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Певец Филипп Киркоров хоть и выглядел уставшим, зато был самым стильным.

Поп-король отечественной эстрады отлично смотрелся в ансамбле оранжевого цвета.

Премьера фильма Прабабушка легкого поведения. Начало в рамках 43-го ММКФ
6 из 6

Певец Филипп Киркоров хоть и выглядел уставшим, зато был самым стильным.

Поп-король отечественной эстрады отлично смотрелся в ансамбле оранжевого цвета.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
 
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