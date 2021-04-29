https://ria.ru/20210429/kirkorov-1730468612.html

Поклонников обеспокоили кадры с Киркоровым в инвалидной коляске

Поклонников обеспокоили кадры с Киркоровым в инвалидной коляске

Филипп Киркоров разместил в Instagram короткое видео, на котором появляется в инвалидной коляске, да еще и в стенах больницы. Странный ролик певец опубликовал... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T18:10

2021-04-29T18:10

2021-04-29T18:10

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров разместил в Instagram короткое видео, на котором появляется в инвалидной коляске, да еще и в стенах больницы. Странный ролик певец опубликовал незадолго до своего дня рождения: 30 апреля ему исполнится 54 года.Видео оказалось всего лишь отрывком из предстоящего клипа певицы Maruv (Анна Корсун). В комментариях многие написали, что уже заинтригованы. Однако некоторые поклонники обеспокоены такими кадрами. Они считают, что не стоит так шутить.Поп-король отечественной эстрады на эти комментарии пока не отреагировал, но чуть позже разместил еще один фрагмент клипа, из которого также можно предположить, что сюжет разворачивается в больнице.

https://ria.ru/20210421/urgant-1729288808.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, филипп киркоров