Поклонников обеспокоили кадры с Киркоровым в инвалидной коляске
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров разместил в Instagram короткое видео, на котором появляется в инвалидной коляске, да еще и в стенах больницы. Странный ролик певец опубликовал незадолго до своего дня рождения: 30 апреля ему исполнится 54 года.
"Моя коварная и самая сексуальная Maruv "забрала в свои сети". 30 апреля неожиданный музыкальный поворот", — написал Киркоров.
Видео оказалось всего лишь отрывком из предстоящего клипа певицы Maruv (Анна Корсун). В комментариях многие написали, что уже заинтригованы. Однако некоторые поклонники обеспокоены такими кадрами. Они считают, что не стоит так шутить.
"Плохая примета", "Нельзя шутить с коляской, можете себе напророчить. Это уже не смешно", "Нельзя садиться на инвалидные коляски, если ты здоров", "Не шути так", — призвали артиста пользователи.
Поп-король отечественной эстрады на эти комментарии пока не отреагировал, но чуть позже разместил еще один фрагмент клипа, из которого также можно предположить, что сюжет разворачивается в больнице.