Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210429/kirkorov-1730468612.html
Поклонников обеспокоили кадры с Киркоровым в инвалидной коляске
Поклонников обеспокоили кадры с Киркоровым в инвалидной коляске
Филипп Киркоров разместил в Instagram короткое видео, на котором появляется в инвалидной коляске, да еще и в стенах больницы. Странный ролик певец опубликовал... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:10
2021-04-29T18:10
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
филипп киркоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587691801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8438b002b19184951f6f25f822f43a8.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров разместил в Instagram короткое видео, на котором появляется в инвалидной коляске, да еще и в стенах больницы. Странный ролик певец опубликовал незадолго до своего дня рождения: 30 апреля ему исполнится 54 года.Видео оказалось всего лишь отрывком из предстоящего клипа певицы Maruv (Анна Корсун). В комментариях многие написали, что уже заинтригованы. Однако некоторые поклонники обеспокоены такими кадрами. Они считают, что не стоит так шутить.Поп-король отечественной эстрады на эти комментарии пока не отреагировал, но чуть позже разместил еще один фрагмент клипа, из которого также можно предположить, что сюжет разворачивается в больнице.
https://ria.ru/20210421/urgant-1729288808.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587691801_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_16c2390b662963fac4cd5e80c94ff50c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, знаменитости, звезды, филипп киркоров

Поклонников обеспокоили кадры с Киркоровым в инвалидной коляске

18:10 29.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров разместил в Instagram короткое видео, на котором появляется в инвалидной коляске, да еще и в стенах больницы. Странный ролик певец опубликовал незадолго до своего дня рождения: 30 апреля ему исполнится 54 года.
"Моя коварная и самая сексуальная Maruv "забрала в свои сети". 30 апреля неожиданный музыкальный поворот", — написал Киркоров.
Видео оказалось всего лишь отрывком из предстоящего клипа певицы Maruv (Анна Корсун). В комментариях многие написали, что уже заинтригованы. Однако некоторые поклонники обеспокоены такими кадрами. Они считают, что не стоит так шутить.
"Плохая примета", "Нельзя шутить с коляской, можете себе напророчить. Это уже не смешно", "Нельзя садиться на инвалидные коляски, если ты здоров", "Не шути так", — призвали артиста пользователи.
Поп-король отечественной эстрады на эти комментарии пока не отреагировал, но чуть позже разместил еще один фрагмент клипа, из которого также можно предположить, что сюжет разворачивается в больнице.
Филипп Киркоров на шоу Маска - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 15:29Шоубиз
Урганта впечатлила реакция Киркорова на появление отца в маске Султана
 
ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостизвездыФилипп Киркоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
01:13Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
Лента новостейМолния