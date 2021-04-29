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Атаман казачьего общества назначен помощником полпреда президента в СКФО
Атаман казачьего общества назначен помощником полпреда президента в СКФО
Атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов назначен помощником полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе, РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:05
2021-04-29T17:05
2021-04-29T17:05
российское казачество
российское казачество
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юрий чайка
пятигорск
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов назначен помощником полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе, заявил Юрий Чайка на очередном заседании Совета при полпреде в СКФО, которое прошло в Пятигорске. В обязанности атамана как помощника полномочного представителя включен широкий круг вопросов, связанных с организацией исполнения Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества. В их основе – содействие консолидации казачества, сохранению, развитию, использованию его духовного наследия и культуры, а главное – обеспечению реализации потребности казаков в служении обществу и Отечеству.9 апреля 2021 года был утвержден перечень поручений президента Российской Федерации по вопросам реализации государственной политики в отношении российского казачества. В документе поставлены конкретные задачи по утверждению планов мероприятий для реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы в каждом субъекте РФ, проведению анализа результатов реализации стратегии органами государственной власти и местного самоуправления."Предстоит большая, серьезная работа. Ее важнейшие приоритеты – максимальная интеграция российского казачества в систему государственного управления и государственной службы, военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание казачьей молодежи, привлечение казачьих молодежных организаций к участию в мероприятиях по реализации государственной молодежной политики Российской Федерации", – отметил Юрий Чайка.
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российское казачество, россия, юрий чайка, пятигорск
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов назначен помощником полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе, заявил Юрий Чайка на очередном заседании Совета при полпреде в СКФО, которое прошло в Пятигорске.
"Данное решение как раз способствует активизации включения казачества в федеральную внутриполитическую повестку, росту авторитета реестрового казачества, усилению работы по укреплению казачества в Северо-Кавказском регионе", – передает слова Юрия Чайки официальный сайт полномочного представителя президента РФ в СКФО.
В обязанности атамана как помощника полномочного представителя включен широкий круг вопросов, связанных с организацией исполнения Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества. В их основе – содействие консолидации казачества, сохранению, развитию, использованию его духовного наследия и культуры, а главное – обеспечению реализации потребности казаков в служении обществу и Отечеству.
9 апреля 2021 года был утвержден перечень поручений президента Российской Федерации по вопросам реализации государственной политики в отношении российского казачества. В документе поставлены конкретные задачи по утверждению планов мероприятий для реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы в каждом субъекте РФ, проведению анализа результатов реализации стратегии органами государственной власти и местного самоуправления.
"Предстоит большая, серьезная работа. Ее важнейшие приоритеты – максимальная интеграция российского казачества в систему государственного управления и государственной службы, военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание казачьей молодежи, привлечение казачьих молодежных организаций к участию в мероприятиях по реализации государственной молодежной политики Российской Федерации", – отметил Юрий Чайка.