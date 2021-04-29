https://ria.ru/20210429/kazaki-1730529828.html

Вопросы казачьего образования обсудили на конференции в Москве

Вопросы казачьего образования обсудили на конференции в Москве

В Московском государственном университете технологий и управления имени Разумовского (Первом казачьем университете) прошел круглый стол "Казачество на службе... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:56

2021-04-29T16:56

2021-04-29T16:56

российское казачество

российское казачество

россия

москва

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Московском государственном университете технологий и управления имени Разумовского (Первом казачьем университете) прошел круглый стол "Казачество на службе Отечеству". В конференции приняли участие ведущие ученые-казаковеды, преподаватели вузов, представители правительства Москвы, Русской православной церкви, Всероссийского казачьего общества, Союза казаков-воинов России и Зарубежья, сообщили в пресс-службе Первого казачьего университета. На встрече обсуждались особенности современного образования казаков, подходы к реализации учебно-методических программ в системе непрерывного казачьего образования. Также на конференции прошло обсуждение недавно изданного пилотного учебного пособия, подготовленного в МГУТУ – "Казачество на службе Отечества". Планируется, что с нового учебного года этой книгой будут пользоваться студенты не только Первого казачьего университета, но и других вузов."Сегодня мы понимаем, что в вопросе подготовки специальных учебных пособий необходим системный подход в формате кластера непрерывного казачьего образования. В ближайшие месяцы планируем подготовку пособия по истории казачества для 6–7-х классов общеобразовательных школ", – отметил ректор МГУТУ Сергей Чеботарев. Важность разработки линейки учебных пособий по казачеству как для учащихся, так и для преподавателей школ кластера непрерывного казачьего образования подчеркнул заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Константин Перенижко. "Посредством учебных и методических материалов мы будем формировать образ современного казака в сознании молодых людей. Этот процесс рассчитан на все образовательные стадии: от дошкольных до средних специальных и высших учебных заведений", – отметил он. По итогам обсуждения участники конференции отметили, что образовательная сфера способна стать фактором консолидации российского казачества, активно содействовать сохранению, развитию и использованию духовного наследия казаков.

https://ria.ru/20210420/molodezh-1729101331.html

https://ria.ru/20210415/muzey-1728450957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское казачество, россия, москва