МИД назвал обвинения по Болгарии и Чехии частью широкомасштабной кампании
17:00 29.04.2021 (обновлено: 17:42 29.04.2021)
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бездоказательные обвинения в адрес России по Болгарии и Чехии - часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Очевидно, (это) развернувшийся очередной виток антироссийской кампании. Посмотрите, как удивительно подряд выстроились действия натовских членов сразу после того, как США в очередной раз применили антироссийские санкции и выслали российских дипломатов. Сразу после этого в информационно-политическом пространстве появилась тема некоей причастности нашей страны к взрывам в Чехии. После того как тема была разыграна, перешли к Болгарии. Все это имеет четко прослеживающуюся связь", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, эта часть антироссийской кампании, как и других, характеризуется отсутствием доказательств, отсутствием взаимодействия с Россией по имеющимся каналам.
Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева.
Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять чехов. Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шаги Болгарии неприемлемыми и пообещал ответ от России.
В свою очередь, Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Ранее в МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.