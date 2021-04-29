https://ria.ru/20210429/izhs-1730432096.html
ДОМ.РФ поможет Липецкой области в развитии ИЖС
ДОМ.РФ поможет Липецкой области в развитии ИЖС
Меморандум о намерении развивать в регионе индивидуальное жилищное строительство через доступное ипотечное кредитование и использование инфраструктурных... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T10:32
2021-04-29T10:32
2021-04-29T10:32
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Меморандум о намерении развивать в регионе индивидуальное жилищное строительство через доступное ипотечное кредитование и использование инфраструктурных облигаций подписали Липецкая область и ДОМ.РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, Липецкая область входит в число регионов-лидеров по частному домостроению. Доля ИЖС в общем объеме жилищного строительства достигает 80 процентов. Кроме того, по итогам прошлого года Липецкая область вошла в число регионов России с самым высоким качеством жизни, заняв 12-е место."На 2021 год перед липецкими строителями стоит задача ввести больше миллиона квадратных метров жилья. При поддержке ДОМ. РФ мы рассчитываем достичь этой цели. Привлечение инфраструктурных облигаций в строительство позволит нивелировать расходы регионального бюджета на возведение жилья или реконструкцию инфраструктуры на участках застройки по программе комплексного развития территорий. Мы намерены строить больше жилья, чтобы улучшить качество жизни людей", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости
. Меморандум о намерении развивать в регионе индивидуальное жилищное строительство через доступное ипотечное кредитование и использование инфраструктурных облигаций подписали Липецкая область и ДОМ.РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, Липецкая область входит в число регионов-лидеров по частному домостроению. Доля ИЖС в общем объеме жилищного строительства достигает 80 процентов. Кроме того, по итогам прошлого года Липецкая область вошла в число регионов России с самым высоким качеством жизни, заняв 12-е место.
"На 2021 год перед липецкими строителями стоит задача ввести больше миллиона квадратных метров жилья. При поддержке ДОМ. РФ мы рассчитываем достичь этой цели. Привлечение инфраструктурных облигаций в строительство позволит нивелировать расходы регионального бюджета на возведение жилья или реконструкцию инфраструктуры на участках застройки по программе комплексного развития территорий. Мы намерены строить больше жилья, чтобы улучшить качество жизни людей", - сказал Артамонов.