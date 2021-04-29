https://ria.ru/20210429/izhs-1730432096.html

ДОМ.РФ поможет Липецкой области в развитии ИЖС

ДОМ.РФ поможет Липецкой области в развитии ИЖС

Меморандум о намерении развивать в регионе индивидуальное жилищное строительство через доступное ипотечное кредитование и использование инфраструктурных... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T10:32

2021-04-29T10:32

2021-04-29T10:32

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Меморандум о намерении развивать в регионе индивидуальное жилищное строительство через доступное ипотечное кредитование и использование инфраструктурных облигаций подписали Липецкая область и ДОМ.РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, Липецкая область входит в число регионов-лидеров по частному домостроению. Доля ИЖС в общем объеме жилищного строительства достигает 80 процентов. Кроме того, по итогам прошлого года Липецкая область вошла в число регионов России с самым высоким качеством жизни, заняв 12-е место."На 2021 год перед липецкими строителями стоит задача ввести больше миллиона квадратных метров жилья. При поддержке ДОМ. РФ мы рассчитываем достичь этой цели. Привлечение инфраструктурных облигаций в строительство позволит нивелировать расходы регионального бюджета на возведение жилья или реконструкцию инфраструктуры на участках застройки по программе комплексного развития территорий. Мы намерены строить больше жилья, чтобы улучшить качество жизни людей", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210428/proizvoditelnost-1730333176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов