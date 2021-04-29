https://ria.ru/20210429/italiya-1730567468.html

В Италии число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона

В Италии число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии с начала эпидемии превысило 4 миллиона, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T19:14

2021-04-29T19:14

2021-04-29T19:44

коронавирус covid-19

в мире

распространение коронавируса

италия

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РИМ, 29 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии с начала эпидемии превысило 4 миллиона, сообщает минздрав страны.За сутки число выявленных случаев заражения выросло на 14 320, достигнув 4 миллионов 9 208. Жертвами COVID-19 стали 288 человек. Таким образом, показатели смертности в Италии достигли 120 544 летальных случаев. Накануне минздрав сообщал о 344 жертвах пандемии и 13,3 тысячи случаях заражения.Рост числа выздоровевших за сутки составил 18 тысяч: всего излечившимися от коронавируса объявлены человека объявлены 3 миллиона 449 тысяч человек. Накануне сообщалось о 18,4 тысячи случаев выздоровления.В изоляции по месту жительства находятся свыше 416 тысяч человек из 438 тысяч зараженных.Продолжает снижаться число пациентов отделений интенсивной терапии (-71) , достигнув 2640, число госпитализированных снизилось до 19 тысяч (-509 пациентов). Накануне снижение этих показателей составляло 37 и 452 пациента соответственно.

https://ria.ru/20210425/italiya-1729842630.html

италия

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коронавирус covid-19, в мире, италия