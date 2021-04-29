https://ria.ru/20210429/it-produkty-1730550586.html
Татарстан будет развивать ИТ-продукты совместно с финцентром "Астана"
Татарстан будет развивать ИТ-продукты совместно с финцентром "Астана"
Министерство цифрового развития Татарстана займется развитием инновационных сервисов в области финтеха, образования, цифровизации госуслуг, зеленых технологий и РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:16
2021-04-29T18:16
2021-04-29T18:16
республика татарстан
айрат хайруллин
кайрат келимбетов
казань
технологии
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КАЗАНЬ, 29 апр – РИА Новости. Министерство цифрового развития Татарстана займется развитием инновационных сервисов в области финтеха, образования, цифровизации госуслуг, зеленых технологий и технологий индустрии 4.0 совместно с Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА); соответствующий меморандум подписан в четверг в Казани, сообщает пресс-служба ведомства.Стороны договорились взаимодействовать в области информационных технологий, обмениваться опытом в сфере платформенных решений, продвигать друг друга на региональной и международной арене.В ходе посещения ИТ-парка Казани глава Минцифры республики Айрат Хайруллин познакомил делегацию МФЦА во главе с управляющим центра Кайратом Келимбетовым с работой по переводу госуслуг в электронный вид, программами поддержки республиканских ИТ-компаний. Гостям также представили республиканские цифровые платформы "Мои субсидии", "Локоло", "Я – школьник", "Забота", "Я строю".
https://ria.ru/20210429/otnosheniya-1730485061.html
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айрат хайруллин, кайрат келимбетов, казань, технологии