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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210429/it-produkty-1730550586.html
Татарстан будет развивать ИТ-продукты совместно с финцентром "Астана"
Татарстан будет развивать ИТ-продукты совместно с финцентром "Астана"
Министерство цифрового развития Татарстана займется развитием инновационных сервисов в области финтеха, образования, цифровизации госуслуг, зеленых технологий и РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:16
2021-04-29T18:16
республика татарстан
айрат хайруллин
кайрат келимбетов
казань
технологии
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КАЗАНЬ, 29 апр – РИА Новости. Министерство цифрового развития Татарстана займется развитием инновационных сервисов в области финтеха, образования, цифровизации госуслуг, зеленых технологий и технологий индустрии 4.0 совместно с Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА); соответствующий меморандум подписан в четверг в Казани, сообщает пресс-служба ведомства.Стороны договорились взаимодействовать в области информационных технологий, обмениваться опытом в сфере платформенных решений, продвигать друг друга на региональной и международной арене.В ходе посещения ИТ-парка Казани глава Минцифры республики Айрат Хайруллин познакомил делегацию МФЦА во главе с управляющим центра Кайратом Келимбетовым с работой по переводу госуслуг в электронный вид, программами поддержки республиканских ИТ-компаний. Гостям также представили республиканские цифровые платформы "Мои субсидии", "Локоло", "Я – школьник", "Забота", "Я строю".
https://ria.ru/20210429/otnosheniya-1730485061.html
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айрат хайруллин, кайрат келимбетов, казань, технологии

Татарстан будет развивать ИТ-продукты совместно с финцентром "Астана"

18:16 29.04.2021
 
© Фото : Министерство цифрового развития республики ТатарстанПодписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством цифрового развития Республики Татарстан и Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА)
Подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством цифрового развития Республики Татарстан и Международным финансовым центром Астана (МФЦА) - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : Министерство цифрового развития республики Татарстан
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КАЗАНЬ, 29 апр – РИА Новости. Министерство цифрового развития Татарстана займется развитием инновационных сервисов в области финтеха, образования, цифровизации госуслуг, зеленых технологий и технологий индустрии 4.0 совместно с Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА); соответствующий меморандум подписан в четверг в Казани, сообщает пресс-служба ведомства.
Стороны договорились взаимодействовать в области информационных технологий, обмениваться опытом в сфере платформенных решений, продвигать друг друга на региональной и международной арене.
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В ходе посещения ИТ-парка Казани глава Минцифры республики Айрат Хайруллин познакомил делегацию МФЦА во главе с управляющим центра Кайратом Келимбетовым с работой по переводу госуслуг в электронный вид, программами поддержки республиканских ИТ-компаний. Гостям также представили республиканские цифровые платформы "Мои субсидии", "Локоло", "Я – школьник", "Забота", "Я строю".
 
Республика ТатарстанАйрат ХайруллинКайрат КелимбетовКазаньТехнологии
 
 
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