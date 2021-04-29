https://ria.ru/20210429/gazoprovod-1730545359.html

Посол России в Германии уверен, что "Северный поток — 2" будет достроен

Посол России в Германии уверен, что "Северный поток — 2" будет достроен

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев выразил уверенность, что проект "Северный поток — 2" будет завершен. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:45

2021-04-29T17:45

2021-04-29T17:45

россия

nord stream 2 ag

мануэла швезиг

северный поток — 2

сергей нечаев (дипломат)

газпром

германия

экономика

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ЛУБМИН (Германия), 29 апр - РИА Новости. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев выразил уверенность, что проект "Северный поток — 2" будет завершен."Проект коммерческий, экономически выгодный, международный, экологически чистый, что встраивается полностью в современную экологическую повестку дня. Все усилия, которые предпринимаются для его завершения, оправданы. Проект будет завершен, я в этом уверен", - заявил дипломат после совместного осмотра приемных терминалов "Северного потока — 2" в Лубмине с премьер-министром федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэлой Швезиг."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой СПГ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, на 31 марта этого года "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр газопровода по двум ниткам.

https://ria.ru/20210429/gazoprovod-1730532485.html

россия

германия

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россия, nord stream 2 ag, мануэла швезиг, северный поток — 2, сергей нечаев (дипломат), газпром, германия, экономика