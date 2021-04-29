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https://ria.ru/20210429/gazoprovod-1730484038.html
Путин осудил недобросовестную конкуренцию вокруг "Северного потока — 2"
Путин осудил недобросовестную конкуренцию вокруг "Северного потока — 2"
Вокруг проекта "Северный поток — 2" много спекуляций, но это попытка недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:08
2021-04-29T18:24
allseas
nord stream 2 ag
ямал спг
газпром
сша
украина
россия
северный поток — 2
владимир путин
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вокруг проекта "Северный поток — 2" много спекуляций, но это попытка недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг проводит встречу с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции."Реализуются также знаковые совместные проекты, ну они, на мой взгляд, во всем мире известны, такие, например, как строительство заводов по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2", а также прокладка "Северного потока 2". Мы знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз, это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня", - сказал Путин"Да, вокруг него много всяких разговоров, связанных, на мой взгляд, прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке. Ну, используются, конечно, различные политические силы, которые считают, что электричество берется прямо вот из розетки электрической, а как оно туда попадает, никто не вдается в подробности", - добавил президент РФ.Путин вспомнил писателя-классика Михаила Салтыкова-Щедрина, у которого был персонаж - генерал, который оказался в лесу. "И он посылал своего денщика за булочками, полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях. По-моему, некоторые политические силы считают, что так же электричество берется просто из розетки", - сказал президент."Надеюсь, мы это преодолеем, преодолеем эти сложности", - добавил Путин."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой СПГ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, на 31 марта этого года "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр газопровода по двум ниткам.
https://ria.ru/20210428/gazoprovod-1730356169.html
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allseas, nord stream 2 ag, ямал спг, газпром, сша, украина, россия, северный поток — 2, владимир путин, в мире

Путин осудил недобросовестную конкуренцию вокруг "Северного потока — 2"

14:08 29.04.2021 (обновлено: 18:24 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вокруг проекта "Северный поток — 2" много спекуляций, но это попытка недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит встречу с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции.
"Реализуются также знаковые совместные проекты, ну они, на мой взгляд, во всем мире известны, такие, например, как строительство заводов по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2", а также прокладка "Северного потока 2". Мы знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз, это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня", - сказал Путин
"Да, вокруг него много всяких разговоров, связанных, на мой взгляд, прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке. Ну, используются, конечно, различные политические силы, которые считают, что электричество берется прямо вот из розетки электрической, а как оно туда попадает, никто не вдается в подробности", - добавил президент РФ.
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Путин вспомнил писателя-классика Михаила Салтыкова-Щедрина, у которого был персонаж - генерал, который оказался в лесу. "И он посылал своего денщика за булочками, полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях. По-моему, некоторые политические силы считают, что так же электричество берется просто из розетки", - сказал президент.
"Надеюсь, мы это преодолеем, преодолеем эти сложности", - добавил Путин.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой СПГ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, на 31 марта этого года "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр газопровода по двум ниткам.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
AllseasNord Stream 2 AGЯмал СПГГазпромСШАУкраинаРоссияСеверный поток — 2Владимир ПутинВ мире
 
 
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