https://ria.ru/20210429/gazoprovod-1730484038.html

Путин осудил недобросовестную конкуренцию вокруг "Северного потока — 2"

Путин осудил недобросовестную конкуренцию вокруг "Северного потока — 2"

Вокруг проекта "Северный поток — 2" много спекуляций, но это попытка недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:08

2021-04-29T14:08

2021-04-29T18:24

allseas

nord stream 2 ag

ямал спг

газпром

сша

украина

россия

северный поток — 2

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730168170_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_8b466f9288be7bcc969164321840abe8.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вокруг проекта "Северный поток — 2" много спекуляций, но это попытка недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг проводит встречу с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции."Реализуются также знаковые совместные проекты, ну они, на мой взгляд, во всем мире известны, такие, например, как строительство заводов по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2", а также прокладка "Северного потока 2". Мы знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз, это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня", - сказал Путин"Да, вокруг него много всяких разговоров, связанных, на мой взгляд, прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке. Ну, используются, конечно, различные политические силы, которые считают, что электричество берется прямо вот из розетки электрической, а как оно туда попадает, никто не вдается в подробности", - добавил президент РФ.Путин вспомнил писателя-классика Михаила Салтыкова-Щедрина, у которого был персонаж - генерал, который оказался в лесу. "И он посылал своего денщика за булочками, полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях. По-моему, некоторые политические силы считают, что так же электричество берется просто из розетки", - сказал президент."Надеюсь, мы это преодолеем, преодолеем эти сложности", - добавил Путин."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой СПГ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, на 31 марта этого года "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр газопровода по двум ниткам.

https://ria.ru/20210428/gazoprovod-1730356169.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, nord stream 2 ag, ямал спг, газпром, сша, украина, россия, северный поток — 2, владимир путин, в мире