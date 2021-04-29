https://ria.ru/20210429/frantsiya-1730521788.html

СМИ сообщили о планах Франции возобновить прием иностранных туристов

СМИ сообщили о планах Франции возобновить прием иностранных туристов

Франция может возобновить прием иностранных туристов, имеющих санитарных сертификат, с 9 июня, сообщает газета Nice Matin. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:33

2021-04-29T16:33

2021-04-29T17:23

туризм

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

франция

в мире

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ПАРИЖ, 29 апр – РИА Новости. Франция может возобновить прием иностранных туристов, имеющих санитарных сертификат, с 9 июня, сообщает газета Nice Matin.Издание ссылается заявление президента страны Эммануэля Макрона, которое он сделал для региональной прессы, обозначив временные этапы снятия ограничений, введенных на фоне эпидемии COVID-19.Франция закрыла границы для иностранных туристов в марте прошлого года.По информации газеты, выход из карантина, который в третий раз был введен на национальном уровне в начале апреля, будет проходить в четыре этапа. Первый начнется 3 мая, когда будут отменены ограничения на передвижения между регионами и необходимость заполнять специальное свидетельство с указанием причин поездок на расстояние свыше 10 километров от дома. Вновь откроются средние и старшие классы школ.Затем с 19 мая режим действия комендатского часа будет сокращен. Он будет начинаться с 21, а не 19.00, как в настоящее время. Кроме того, с этой даты откроются террасы ресторанов, музеи, театры и кинотеатры - при условии ограниченной численности посетителей.С 9 июня комендатский час будет перенесен на 23.00. Полностью откроются рестораны, кафе и спортивные залы. Культурные и спортивные учреждения, выставочные салоны смогут принимать до 5 тысяч человек. Также откроются выставки и салоны. С этой же даты Франция сможет принимать иностранных туристов, имеющих санитарный сертификат, пишет издание.Наконец, с 30 июня комендатский час будет отмен полностью. Будет возможность посещать мероприятия с участием более тысяч человек, имея санитарный сертификат. Дискотеки будут оставаться закрытыми и на этом этапе. Французы также должны будут соблюдать социальную дистанцию и так называемые "барьерные меры".

https://ria.ru/20210426/karantin-1729984158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, в мире