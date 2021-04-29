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Путин назвал Францию одним из ключевых партнеров России
Путин назвал Францию одним из ключевых партнеров России
Франция остается одним из ключевых партнеров России, Париж занимает почетное шестое место среди государств Евросоюза по объему накопленных прямых инвестиций в... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:05
2021-04-29T14:22
евросоюз
россия
владимир путин
франция
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Франция остается одним из ключевых партнеров России, Париж занимает почетное шестое место среди государств Евросоюза по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг проводит встречу с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции."Несмотря на некоторое снижение взаимной торговли по итогам 2020 года, у нас минус 14% по отношению к 2019 году, ее показатели по-прежнему в целом приемлемые, так скажем, 13 миллиардов долларов", - добавил президент РФ.
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евросоюз, россия, владимир путин, франция, в мире

Путин назвал Францию одним из ключевых партнеров России

14:05 29.04.2021 (обновлено: 14:22 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Франция остается одним из ключевых партнеров России, Париж занимает почетное шестое место среди государств Евросоюза по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит встречу с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции.

"Франция как была, так и остается одним из ключевых экономических партнеров России, занимает среди государств Евросоюза почетное, но не самое достойное, я считаю, для Франции, шестое место по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику, и пятое по товарообороту", - сказал Путин.

"Несмотря на некоторое снижение взаимной торговли по итогам 2020 года, у нас минус 14% по отношению к 2019 году, ее показатели по-прежнему в целом приемлемые, так скажем, 13 миллиардов долларов", - добавил президент РФ.
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