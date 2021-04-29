https://ria.ru/20210429/frantsiya-1730482762.html

Путин назвал Францию одним из ключевых партнеров России

Путин назвал Францию одним из ключевых партнеров России

Франция остается одним из ключевых партнеров России, Париж занимает почетное шестое место среди государств Евросоюза по объему накопленных прямых инвестиций в... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:05

2021-04-29T14:05

2021-04-29T14:22

евросоюз

россия

владимир путин

франция

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Франция остается одним из ключевых партнеров России, Париж занимает почетное шестое место среди государств Евросоюза по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг проводит встречу с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции."Несмотря на некоторое снижение взаимной торговли по итогам 2020 года, у нас минус 14% по отношению к 2019 году, ее показатели по-прежнему в целом приемлемые, так скажем, 13 миллиардов долларов", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20210428/makron-1730210849.html

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2021

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евросоюз, россия, владимир путин, франция, в мире