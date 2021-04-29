Путин назвал Францию одним из ключевых партнеров России
14:05 29.04.2021 (обновлено: 14:22 29.04.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Франция остается одним из ключевых партнеров России, Париж занимает почетное шестое место среди государств Евросоюза по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит встречу с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции.
"Франция как была, так и остается одним из ключевых экономических партнеров России, занимает среди государств Евросоюза почетное, но не самое достойное, я считаю, для Франции, шестое место по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику, и пятое по товарообороту", - сказал Путин.
"Несмотря на некоторое снижение взаимной торговли по итогам 2020 года, у нас минус 14% по отношению к 2019 году, ее показатели по-прежнему в целом приемлемые, так скажем, 13 миллиардов долларов", - добавил президент РФ.