https://ria.ru/20210429/foodphoto-1730341797.html

ЯсноПонятно. Как работают фуд-стилисты и фуд-фотографы?

ЯсноПонятно. Как работают фуд-стилисты и фуд-фотографы?

Кто такие тарелочники и чердачные фотографы? Нужно ли уметь готовить, чтобы круто снимать еду? Как аппетитно сфотографировать овсяную кашу? Нью-вейв, кинфолк и рустикальный жанр — что это значит для фотографии еды? Фуд-фотограф, фуд-стилист, проп-стилист и сет-стилист — кто все эти люди и чем они занимаются?

2021-04-29T12:00

2021-04-29T12:00

2021-04-29T12:00

яснопонятно

подкаст

еда

фотография

искусство

фото

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ЯсноПонятно. Как работают фуд-стилисты и фуд-фотографы? Кто такие тарелочники и чердачные фотографы? Нужно ли уметь готовить, чтобы круто снимать еду? Как аппетитно сфотографировать овсяную кашу? Нью-вейв, кинфолк и рустикальный жанр — что это значит для фотографии еды? Фуд-фотограф, фуд-стилист, проп-стилист и сет-стилист — кто все эти люди и чем они занимаются? audio/mpeg

ЯсноПонятно. Как работают фуд-стилисты и фуд-фотографы? Кто такие тарелочники и чердачные фотографы? Нужно ли уметь готовить, чтобы круто снимать еду? Как аппетитно сфотографировать овсяную кашу? Нью-вейв, кинфолк и рустикальный жанр — что это значит для фотографии еды? Фуд-фотограф, фуд-стилист, проп-стилист и сет-стилист — кто все эти люди и чем они занимаются? audio/mpeg

Фуд-фотография — актуальный жанр, не пострадавший даже в пандемию: ресторанам нужны фото в соцсети, чтобы рассказать о доставке, а блогерам важно продвигать свои кулинарные аккаунты. Но как сфотографировать обычный бутерброд, чтобы он привлек внимание? Почему так любят фотографировать кофе, ягоды и арбузы? В чем различия между фото для меню и для Инстаграма? О трендах, искусстве фуд-фотографии и профдеформации рассказала Юлия Космо, фуд-фотограф и фуд-стилист.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, еда, фотография, искусство, фото