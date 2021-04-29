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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20210429/foodphoto-1730341797.html
ЯсноПонятно. Как работают фуд-стилисты и фуд-фотографы?
ЯсноПонятно. Как работают фуд-стилисты и фуд-фотографы?
Кто такие тарелочники и чердачные фотографы? Нужно ли уметь готовить, чтобы круто снимать еду? Как аппетитно сфотографировать овсяную кашу? Нью-вейв, кинфолк и рустикальный жанр — что это значит для фотографии еды? Фуд-фотограф, фуд-стилист, проп-стилист и сет-стилист — кто все эти люди и чем они занимаются?
2021-04-29T12:00
2021-04-29T12:00
яснопонятно
подкаст
еда
фотография
искусство
фото
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ЯсноПонятно. Как работают фуд-стилисты и фуд-фотографы?
Кто такие тарелочники и чердачные фотографы? Нужно ли уметь готовить, чтобы круто снимать еду? Как аппетитно сфотографировать овсяную кашу? Нью-вейв, кинфолк и рустикальный жанр — что это значит для фотографии еды? Фуд-фотограф, фуд-стилист, проп-стилист и сет-стилист — кто все эти люди и чем они занимаются?
audio/mpeg
ЯсноПонятно. Как работают фуд-стилисты и фуд-фотографы?
Кто такие тарелочники и чердачные фотографы? Нужно ли уметь готовить, чтобы круто снимать еду? Как аппетитно сфотографировать овсяную кашу? Нью-вейв, кинфолк и рустикальный жанр — что это значит для фотографии еды? Фуд-фотограф, фуд-стилист, проп-стилист и сет-стилист — кто все эти люди и чем они занимаются?
audio/mpeg
Фуд-фотография — актуальный жанр, не пострадавший даже в пандемию: ресторанам нужны фото в соцсети, чтобы рассказать о доставке, а блогерам важно продвигать свои кулинарные аккаунты. Но как сфотографировать обычный бутерброд, чтобы он привлек внимание? Почему так любят фотографировать кофе, ягоды и арбузы? В чем различия между фото для меню и для Инстаграма? О трендах, искусстве фуд-фотографии и профдеформации рассказала Юлия Космо, фуд-фотограф и фуд-стилист.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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аудио, подкаст, еда, фотография, искусство, фото

ЯсноПонятно. Как работают фуд-стилисты и фуд-фотографы?

12:00 29.04.2021
 
ЯсноПонятно
ЯсноПонятно. Как работают фуд-стилисты и фуд-фотографы?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Кто такие тарелочники и чердачные фотографы? Нужно ли уметь готовить, чтобы круто снимать еду? Как аппетитно сфотографировать овсяную кашу? Нью-вейв, кинфолк и рустикальный жанр — что это значит для фотографии еды? Фуд-фотограф, фуд-стилист, проп-стилист и сет-стилист — кто все эти люди и чем они занимаются?
Фуд-фотография — актуальный жанр, не пострадавший даже в пандемию: ресторанам нужны фото в соцсети, чтобы рассказать о доставке, а блогерам важно продвигать свои кулинарные аккаунты. Но как сфотографировать обычный бутерброд, чтобы он привлек внимание? Почему так любят фотографировать кофе, ягоды и арбузы? В чем различия между фото для меню и для Инстаграма? О трендах, искусстве фуд-фотографии и профдеформации рассказала Юлия Космо, фуд-фотограф и фуд-стилист.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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