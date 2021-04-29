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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210429/elektrokary-1730472565.html
Китайские электрокары Nio показали на выставке в Казани
Китайские электрокары Nio показали на выставке в Казани
Электрические кроссоверы Nio ES8 и Nio ES6 представлены в рамках выставки "Энергетика. Ресурсосбережение" в Казани. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:39
2021-04-29T13:39
россия-китай: главное
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МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Электрические кроссоверы Nio ES8 и Nio ES6 представлены в рамках выставки "Энергетика. Ресурсосбережение" в Казани.Кроссовер Nio ES8 предназначен для перевозки пяти человек. Его длина составляет пять метров, а производительность электромотора ES8 равна 653 л. с. Автомобиль может развить скорость до 100 км/ч за 4,37 секунды и проехать на одном заряде батареи около 355 километров.В свою очередь электрокар Nio ES6 меньше в размерах: 4,85 метра. Он может перевозить до пяти пассажиров, имеет 435-сильный мотор и способен проехать около 410 километров.Компания Nio ранее представила в Китае электроседан ET7, который имеет дальность хода более 1000 километров и позиционируется как главный конкурент Tesla Model S.
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китай, казань

Китайские электрокары Nio показали на выставке в Казани

13:39 29.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / User3204 / Электрический кроссовер Nio ES8
Электрический кроссовер Nio ES8 - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
CC BY-SA 4.0 / User3204 /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Электрические кроссоверы Nio ES8 и Nio ES6 представлены в рамках выставки "Энергетика. Ресурсосбережение" в Казани.
Кроссовер Nio ES8 предназначен для перевозки пяти человек. Его длина составляет пять метров, а производительность электромотора ES8 равна 653 л. с. Автомобиль может развить скорость до 100 км/ч за 4,37 секунды и проехать на одном заряде батареи около 355 километров.
Автосалон в Шанхае - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
10:51Россия-Китай: Главное
На Шанхайском автосалоне состоялась мировая премьера 128 автомобилей
В свою очередь электрокар Nio ES6 меньше в размерах: 4,85 метра. Он может перевозить до пяти пассажиров, имеет 435-сильный мотор и способен проехать около 410 километров.
Компания Nio ранее представила в Китае электроседан ET7, который имеет дальность хода более 1000 километров и позиционируется как главный конкурент Tesla Model S.
 
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