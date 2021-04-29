https://ria.ru/20210429/elektrokary-1730472565.html

Китайские электрокары Nio показали на выставке в Казани

Китайские электрокары Nio показали на выставке в Казани

Электрические кроссоверы Nio ES8 и Nio ES6 представлены в рамках выставки "Энергетика. Ресурсосбережение" в Казани. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:39

2021-04-29T13:39

2021-04-29T13:39

россия-китай: главное

китай

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730474871_0:101:1438:910_1920x0_80_0_0_8e629c33e395ede4d5c4b8f05368bdc2.jpg

МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Электрические кроссоверы Nio ES8 и Nio ES6 представлены в рамках выставки "Энергетика. Ресурсосбережение" в Казани.Кроссовер Nio ES8 предназначен для перевозки пяти человек. Его длина составляет пять метров, а производительность электромотора ES8 равна 653 л. с. Автомобиль может развить скорость до 100 км/ч за 4,37 секунды и проехать на одном заряде батареи около 355 километров.В свою очередь электрокар Nio ES6 меньше в размерах: 4,85 метра. Он может перевозить до пяти пассажиров, имеет 435-сильный мотор и способен проехать около 410 километров.Компания Nio ранее представила в Китае электроседан ET7, который имеет дальность хода более 1000 километров и позиционируется как главный конкурент Tesla Model S.

https://ria.ru/20210429/avtosalon-1730435299.html

китай

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, казань