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Китайские электрокары Nio показали на выставке в Казани
Китайские электрокары Nio показали на выставке в Казани
Электрические кроссоверы Nio ES8 и Nio ES6 представлены в рамках выставки "Энергетика. Ресурсосбережение" в Казани. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:39
2021-04-29T13:39
2021-04-29T13:39
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МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Электрические кроссоверы Nio ES8 и Nio ES6 представлены в рамках выставки "Энергетика. Ресурсосбережение" в Казани.Кроссовер Nio ES8 предназначен для перевозки пяти человек. Его длина составляет пять метров, а производительность электромотора ES8 равна 653 л. с. Автомобиль может развить скорость до 100 км/ч за 4,37 секунды и проехать на одном заряде батареи около 355 километров.В свою очередь электрокар Nio ES6 меньше в размерах: 4,85 метра. Он может перевозить до пяти пассажиров, имеет 435-сильный мотор и способен проехать около 410 километров.Компания Nio ранее представила в Китае электроседан ET7, который имеет дальность хода более 1000 километров и позиционируется как главный конкурент Tesla Model S.
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китай, казань
МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Электрические кроссоверы Nio ES8 и Nio ES6 представлены в рамках выставки "Энергетика. Ресурсосбережение" в Казани
.
Кроссовер Nio ES8 предназначен для перевозки пяти человек. Его длина составляет пять метров, а производительность электромотора ES8 равна 653 л. с. Автомобиль может развить скорость до 100 км/ч за 4,37 секунды и проехать на одном заряде батареи около 355 километров.
В свою очередь электрокар Nio ES6 меньше в размерах: 4,85 метра. Он может перевозить до пяти пассажиров, имеет 435-сильный мотор и способен проехать около 410 километров.
Компания Nio ранее представила в Китае электроседан ET7, который имеет дальность хода более 1000 километров и позиционируется как главный конкурент Tesla Model S.