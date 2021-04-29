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Под Ростовом три человека пострадали в ДТП с автобусом и трактором
Под Ростовом три человека пострадали в ДТП с автобусом и трактором
Три человека пострадали при столкновении автобуса и трактора в Орловском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:25
2021-04-29T18:25
2021-04-29T22:31
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении автобуса и трактора в Орловском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла в четверг на 133-м километре автодороги "Котельниково – Песчанокопское". Автобус Ford Transit, в котором находились десять пассажиров, столкнулся с трактором "Белорус", который совершал разворот налево."В результате столкновения пострадали водитель трактора и два пассажира автобуса", - сказал представитель ведомства.Прокуратура Ростовской области начала проверку после ДТП с автобусом и трактором, сообщил журналистам представитель ведомства."Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения по факту ДТП в Орловском районе", - сказал он.
https://ria.ru/20210429/mototsiklist-1730438039.html
ростовская область
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ростовская область, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр – РИА Новости.
Три человека пострадали при столкновении автобуса и трактора в Орловском районе Ростовской области
, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.
Авария произошла в четверг на 133-м километре автодороги "Котельниково – Песчанокопское". Автобус Ford Transit, в котором находились десять пассажиров, столкнулся с трактором "Белорус", который совершал разворот налево.
"В результате столкновения пострадали водитель трактора и два пассажира автобуса", - сказал представитель ведомства.
Прокуратура Ростовской области начала проверку после ДТП с автобусом и трактором, сообщил журналистам представитель ведомства.
"Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения по факту ДТП в Орловском районе", - сказал он.