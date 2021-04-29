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https://ria.ru/20210429/donbass-1730568112.html
Полянский указал на противоречия в позиции Киева по Донбассу
Полянский указал на противоречия в позиции Киева по Донбассу
В вопросе достижения урегулирования конфликта между Киевом и Донбассом "дверь почти закрыта", заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T19:19
2021-04-29T19:23
дмитрий полянский
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
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ООН, 29 апр - РИА Новости. В вопросе достижения урегулирования конфликта между Киевом и Донбассом "дверь почти закрыта", заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Я бы хотел указать на очень большое противоречие в позиции Киева. С одной стороны, он обращается к жителям Крыма и жителям востока Украины, утверждая, что они являются частью этой страны и Киев хочет, чтобы они вернулись", - сказал Полянский.Дипломат назвал весьма сомнительным такой способ киевских властей убедить мятежный регион вернуться на Украину.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210429/uslovie-1730463099.html
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
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донецкая народная республика
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дмитрий полянский, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

Полянский указал на противоречия в позиции Киева по Донбассу

19:19 29.04.2021 (обновлено: 19:23 29.04.2021)
 
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© AP Photo / Seth Wenig
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ООН, 29 апр - РИА Новости. В вопросе достижения урегулирования конфликта между Киевом и Донбассом "дверь почти закрыта", заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Я бы хотел указать на очень большое противоречие в позиции Киева. С одной стороны, он обращается к жителям Крыма и жителям востока Украины, утверждая, что они являются частью этой страны и Киев хочет, чтобы они вернулись", - сказал Полянский.

"Ну, вопрос Крыма закрыт, как вы знаете. Вопрос Донбасса не закрыт, но дверь почти захлопнулась, потому что люди там ежедневно становятся мишенью для пуль, прилетающих со стороны украинских сил. У них очень низкая мотивация возвращаться назад", - подчеркнул он.

Дипломат назвал весьма сомнительным такой способ киевских властей убедить мятежный регион вернуться на Украину.
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Украина назвала условие для принятия проекта России по Донбассу
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Дмитрий ПолянскийДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
 
 
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