https://ria.ru/20210429/donbass-1730568112.html

Полянский указал на противоречия в позиции Киева по Донбассу

Полянский указал на противоречия в позиции Киева по Донбассу

В вопросе достижения урегулирования конфликта между Киевом и Донбассом "дверь почти закрыта", заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T19:19

2021-04-29T19:19

2021-04-29T19:23

дмитрий полянский

донбасс

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оон

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в мире

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ООН, 29 апр - РИА Новости. В вопросе достижения урегулирования конфликта между Киевом и Донбассом "дверь почти закрыта", заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Я бы хотел указать на очень большое противоречие в позиции Киева. С одной стороны, он обращается к жителям Крыма и жителям востока Украины, утверждая, что они являются частью этой страны и Киев хочет, чтобы они вернулись", - сказал Полянский.Дипломат назвал весьма сомнительным такой способ киевских властей убедить мятежный регион вернуться на Украину.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210429/uslovie-1730463099.html

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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2021

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дмитрий полянский, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире