https://ria.ru/20210429/dokumentooborot-1730556129.html

В Госдуму внесли проект об электронном документообороте в сфере труда

В Госдуму внесли проект об электронном документообороте в сфере труда

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об электронном документообороте в сфере труда, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T18:21

2021-04-29T18:21

2021-04-29T18:21

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об электронном документообороте в сфере труда, сообщили в пресс-службе партии."Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об электронном документообороте в сфере труда. Он поможет оптимизировать взаимодействие работодателей с работниками и облегчит удаленное трудоустройство – соискатели смогут проходить дистанционные собеседования и заключать трудовые договоры без личного присутствия",- говорится в сообщении.Отмечается, что также законопроект позволит оперативно получать госуслуги, при которых требуется предоставление данных от работодателя – все документы можно будет запрашивать через информационную систему.В пресс-службе уточнили, что электронный документооборот будет осуществляться через портал "Работа в России" и Единый портал госуслуг, либо через иную информационную систему с возможностью подписания электронных документов.

https://ria.ru/20210426/minzdrav-1729949519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, общество