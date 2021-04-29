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В Госдуму внесли проект об электронном документообороте в сфере труда
В Госдуму внесли проект об электронном документообороте в сфере труда
Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об электронном документообороте в сфере труда, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:21
2021-04-29T18:21
2021-04-29T18:21
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об электронном документообороте в сфере труда, сообщили в пресс-службе партии."Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об электронном документообороте в сфере труда. Он поможет оптимизировать взаимодействие работодателей с работниками и облегчит удаленное трудоустройство – соискатели смогут проходить дистанционные собеседования и заключать трудовые договоры без личного присутствия",- говорится в сообщении.Отмечается, что также законопроект позволит оперативно получать госуслуги, при которых требуется предоставление данных от работодателя – все документы можно будет запрашивать через информационную систему.В пресс-службе уточнили, что электронный документооборот будет осуществляться через портал "Работа в России" и Единый портал госуслуг, либо через иную информационную систему с возможностью подписания электронных документов.
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госдума рф, единая россия, общество
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Партия "Единая Россия
" внесла в Госдуму
законопроект об электронном документообороте в сфере труда, сообщили в пресс-службе партии.
"Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об электронном документообороте в сфере труда. Он поможет оптимизировать взаимодействие работодателей с работниками и облегчит удаленное трудоустройство – соискатели смогут проходить дистанционные собеседования и заключать трудовые договоры без личного присутствия",- говорится в сообщении.
Отмечается, что также законопроект позволит оперативно получать госуслуги, при которых требуется предоставление данных от работодателя – все документы можно будет запрашивать через информационную систему.
В пресс-службе уточнили, что электронный документооборот будет осуществляться через портал "Работа в России" и Единый портал госуслуг, либо через иную информационную систему с возможностью подписания электронных документов.