https://ria.ru/20210429/diplomaty-1730426283.html

Евродепутат от Эстонии предложил выслать российских дипломатов при ЕС

Евродепутат от Эстонии предложил выслать российских дипломатов при ЕС

Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас направил верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю письмо с... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T09:48

2021-04-29T09:48

2021-04-29T11:28

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европарламент

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дмитрий медведев

нато

евросоюз

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 апр — РИА Новости. Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас направил верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю письмо с предложением выслать аккредитованных при ЕС российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.Политик напомнил, что в постоянном представительстве страны работают более 60 человек. По словам Терраса, среди них "безусловно, много разведчиков, и европейские власти также должны иметь представление о них".К предложению депутата присоединились 73 члена ЕП из 16 государствВ отношениях Москвы и Праги наблюдается серьезный кризис: стороны выслали десятки человек после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на оружейном складе в Врбетице в 2014 году.Чехия также обратилась к своим союзникам по ЕС и НАТО с просьбой о солидарности после озвученных мер. В результате за последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий заявили США, Болгария, Украина, Словакия, Польша, Румыния, Литва, Латвия и Эстония. Москва реагирует зеркально.В некоторых случаях высылка стала частью санкционной политики, а в других — последствием обвинения в шпионаже. Также ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину.

https://ria.ru/20210428/chekhiya-1730258129.html

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