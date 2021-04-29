https://ria.ru/20210429/diplomatiya-1730547815.html

МИД назвал санкции неадекватным инструментарием в дипломатии ряда стран

МИД назвал санкции неадекватным инструментарием в дипломатии ряда стран

Высылка дипломатов и односторонние санкции в последние годы стали для ряда стран методом ведения дел - это грязные политические игры, разрушающие ткань... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:52

2021-04-29T17:52

2021-04-29T17:52

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

чехия

болгария

политика

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Высылка дипломатов и односторонние санкции в последние годы стали для ряда стран методом ведения дел - это грязные политические игры, разрушающие ткань международных отношений, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В последние годы методология высылки дипломатов стала одним из немногих инструментариев для целого ряда стран. Они освоили хорошо односторонние санкции, незаконные, высылку дипломатов, закрытие дипломатических учреждений и рейдерский захват дипломатической, консульской собственности",- сказала Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, вместо того, чтобы развивать дипслужбу, некоторые страны используют этот "неадекватный набор инструментария"."Мы четко обозначаем, что когда идет вот эта манипуляция в виде высылки дипломатов якобы под предлогом деятельности, которую осуществляют несовместимую со статусом, а на самом деле речь идет о политическом давлении, демонстрации отношения к каким-то моментам, способе давления, - это все разрушает ткань международных отношения и точно не отвечает интересам народов самих государств",- подчеркнула она."Это грязные политические игры, не имеющие отношения к тем задачам, которые ставятся перед дипломатами, перед загранучреждениями", - сказала Захарова.В частности, 29 апреля Болгария объявила персоной нон грата помощника военного атташе России, сообщила российская дипмиссия в Софии. В МИД Болгарии заявили об "обстоятельном и серьезном" разговоре с послом РФ в Софии в свете подозрений в адрес России. Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева.Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, где в середине апреля обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В продолжение Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.

https://ria.ru/20210429/diplomatiya-1730526546.html

https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728855095.html

россия

чехия

болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, болгария, политика