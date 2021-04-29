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МИД пообещал ответ на новые недружественные действия Болгарии
МИД пообещал ответ на новые недружественные действия Болгарии
Москва ответит на новые недружественные действия Болгарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:44
2021-04-29T17:16
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
болгария
политика
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москва ответит на новые недружественные действия Болгарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова добавила, что Москва не заводила отношения с Софией в тупик, российская сторона всегда на всех уровнях говорила о сотрудничестве.В последнее время Болгария несколько раз высылала российских дипломатов. В конце марта София объявила персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства РФ, на что Москва ответила высылкой двух дипломатов посольства Болгарии. Также 29 апреля София объявила персоной нон грата российского помощника военного атташе в свете подозрений в адрес России во взрывах на складах в Болгарии. Москва обещает ответить и на это.Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что София такими заявлениями решила перещеголять чехов. Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шаги Болгарии неприемлемыми и пообещал ответ от России.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария, политика

МИД пообещал ответ на новые недружественные действия Болгарии

16:44 29.04.2021 (обновлено: 17:16 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москва ответит на новые недружественные действия Болгарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова добавила, что Москва не заводила отношения с Софией в тупик, российская сторона всегда на всех уровнях говорила о сотрудничестве.
В последнее время Болгария несколько раз высылала российских дипломатов. В конце марта София объявила персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства РФ, на что Москва ответила высылкой двух дипломатов посольства Болгарии. Также 29 апреля София объявила персоной нон грата российского помощника военного атташе в свете подозрений в адрес России во взрывах на складах в Болгарии. Москва обещает ответить и на это.
"Мы в тупик никого не заводили. Мы туда не собираемся идти, мы, а вы можете это перепроверить, перечитав заявления министерства иностранных дел, исходили из приоритета сотрудничества, взаимодействия и развития отношений в различных областях, естественно, из тех принципов, которые являются основополагающими в международном праве", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, не считает ли Москва, что отношения двух стран зашли в тупик.
Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что София такими заявлениями решила перещеголять чехов. Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шаги Болгарии неприемлемыми и пообещал ответ от России.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 22:29
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2018-2021 годах
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БолгарияПолитика
 
 
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