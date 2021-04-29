https://ria.ru/20210429/diplomatiya-1730526546.html

МИД пообещал ответ на новые недружественные действия Болгарии

МИД пообещал ответ на новые недружественные действия Болгарии

Москва ответит на новые недружественные действия Болгарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:44

2021-04-29T16:44

2021-04-29T17:16

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

болгария

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_0:309:3071:2036_1920x0_80_0_0_6eac5465adf65e14ccb0e3dbd9f03cab.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москва ответит на новые недружественные действия Болгарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова добавила, что Москва не заводила отношения с Софией в тупик, российская сторона всегда на всех уровнях говорила о сотрудничестве.В последнее время Болгария несколько раз высылала российских дипломатов. В конце марта София объявила персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства РФ, на что Москва ответила высылкой двух дипломатов посольства Болгарии. Также 29 апреля София объявила персоной нон грата российского помощника военного атташе в свете подозрений в адрес России во взрывах на складах в Болгарии. Москва обещает ответить и на это.Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что София такими заявлениями решила перещеголять чехов. Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шаги Болгарии неприемлемыми и пообещал ответ от России.

https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728855095.html

россия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария, политика