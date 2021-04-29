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Иллюстрация для проекта Тамбовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тамбовская область
https://ria.ru/20210429/diktant-1730520456.html
Тамбовский губернатор написал "Диктант Победы"
Тамбовский губернатор написал "Диктант Победы"
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин присоединился к 4,2 тысячам тамбовчан, которые в четверг написали "Диктант Победы", сообщил РИА Новости РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:29
2021-04-29T16:29
тамбовская область
диктант победы
александр никитин
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ТАМБОВ, 29 апр - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин присоединился к 4,2 тысячам тамбовчан, которые в четверг написали "Диктант Победы", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, 29 апреля в Тамбовской области, как и во всех регионах страны, в третий раз проходит всероссийская просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы". "Для проведения акции организовано 117 площадок во всех 30 муниципальных образованиях на базе школ и областных государственных учреждений культуры, Мичуринского аграрного университета. В мероприятии также приняли участие региональные подразделения силовых структур. Для них были организованы площадки на базе музейно-выставочного центра Тамбовской области, Тамбовской областной библиотеки имени А.С. Пушкина, Тамбовского областного краеведческого музея, Кирсановской городской библиотеки, актового зала УФС войск Росгвардии", - сказал представитель пресс-службы.На одной из площадок, в "Школе Сколково - Тамбов", свои знания истории Великой Отечественной войны вместе со школьниками и представителями общественности региона проверил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. В пресс-службе добавили, что при проведении диктанта были соблюдены все требования по профилактике коронавируса. К обработке материалов диктанта будут привлечены волонтеры Победы.
https://ria.ru/20210401/nikitin-1603754267.html
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диктант победы, александр никитин

Тамбовский губернатор написал "Диктант Победы"

16:29 29.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВсероссийская акция "Диктант Победы"
Всероссийская акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТАМБОВ, 29 апр - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин присоединился к 4,2 тысячам тамбовчан, которые в четверг написали "Диктант Победы", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, 29 апреля в Тамбовской области, как и во всех регионах страны, в третий раз проходит всероссийская просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы".
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"Для проведения акции организовано 117 площадок во всех 30 муниципальных образованиях на базе школ и областных государственных учреждений культуры, Мичуринского аграрного университета. В мероприятии также приняли участие региональные подразделения силовых структур. Для них были организованы площадки на базе музейно-выставочного центра Тамбовской области, Тамбовской областной библиотеки имени А.С. Пушкина, Тамбовского областного краеведческого музея, Кирсановской городской библиотеки, актового зала УФС войск Росгвардии", - сказал представитель пресс-службы.
На одной из площадок, в "Школе Сколково - Тамбов", свои знания истории Великой Отечественной войны вместе со школьниками и представителями общественности региона проверил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
"Главная цель акции "Диктант Победы" – привлечь внимание к героическому подвигу жителей нашей страны, в том числе наших земляков. Задания были очень интересные. Тема Великой Отечественной войны касается каждого из нас, и память о ней всегда должна жить в наших сердцах", – приводит пресс-служба слова Никитина.
В пресс-службе добавили, что при проведении диктанта были соблюдены все требования по профилактике коронавируса. К обработке материалов диктанта будут привлечены волонтеры Победы.
 
Тамбовская областьДиктант ПобедыАлександр Никитин
 
 
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