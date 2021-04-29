https://ria.ru/20210429/diktant-1730520456.html

Тамбовский губернатор написал "Диктант Победы"

Тамбовский губернатор написал "Диктант Победы"

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин присоединился к 4,2 тысячам тамбовчан, которые в четверг написали "Диктант Победы", сообщил РИА Новости РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:29

2021-04-29T16:29

2021-04-29T16:29

тамбовская область

диктант победы

александр никитин

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ТАМБОВ, 29 апр - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин присоединился к 4,2 тысячам тамбовчан, которые в четверг написали "Диктант Победы", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, 29 апреля в Тамбовской области, как и во всех регионах страны, в третий раз проходит всероссийская просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы". "Для проведения акции организовано 117 площадок во всех 30 муниципальных образованиях на базе школ и областных государственных учреждений культуры, Мичуринского аграрного университета. В мероприятии также приняли участие региональные подразделения силовых структур. Для них были организованы площадки на базе музейно-выставочного центра Тамбовской области, Тамбовской областной библиотеки имени А.С. Пушкина, Тамбовского областного краеведческого музея, Кирсановской городской библиотеки, актового зала УФС войск Росгвардии", - сказал представитель пресс-службы.На одной из площадок, в "Школе Сколково - Тамбов", свои знания истории Великой Отечественной войны вместе со школьниками и представителями общественности региона проверил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. В пресс-службе добавили, что при проведении диктанта были соблюдены все требования по профилактике коронавируса. К обработке материалов диктанта будут привлечены волонтеры Победы.

https://ria.ru/20210401/nikitin-1603754267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диктант победы, александр никитин