https://ria.ru/20210429/dibrov-1730314904.html

Дибров рассказал о том, что бы он сделал, если бы стал начальником на ТВ

Дибров рассказал о том, что бы он сделал, если бы стал начальником на ТВ

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью изданию "Собеседник" поразмышлял о том, как бы поступил, если бы ему доверили реформировать отечественное телевидение. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T07:20

2021-04-29T07:20

2021-04-29T07:20

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью изданию "Собеседник" поразмышлял о том, как бы поступил, если бы ему доверили реформировать отечественное телевидение. Он отметил, что для начала получил бы денег, поскольку сейчас, по его мнению, без вложений создать и раскрутить даже талантливый проект — практически невозможно. Затем, по словам журналиста, он бы расстался со многими работающими сотрудниками. Дибров добавил, что привлекал бы аудиторию прямыми эфирами, предоставляя зрителям возможность звонить и рассказывать про себя. Телеведущий уверен, благодаря такому ходу удастся "примирить кино с литературой". И в результате сделать телевидение более интеллектуальным.

https://ria.ru/20200904/dibrov-1576783378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, дмитрий дибров