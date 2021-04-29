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Шоубиз
https://ria.ru/20210429/dibrov-1730314904.html
Дибров рассказал о том, что бы он сделал, если бы стал начальником на ТВ
Дибров рассказал о том, что бы он сделал, если бы стал начальником на ТВ
Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью изданию "Собеседник" поразмышлял о том, как бы поступил, если бы ему доверили реформировать отечественное телевидение. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T07:20
2021-04-29T07:20
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью изданию "Собеседник" поразмышлял о том, как бы поступил, если бы ему доверили реформировать отечественное телевидение. Он отметил, что для начала получил бы денег, поскольку сейчас, по его мнению, без вложений создать и раскрутить даже талантливый проект — практически невозможно. Затем, по словам журналиста, он бы расстался со многими работающими сотрудниками. Дибров добавил, что привлекал бы аудиторию прямыми эфирами, предоставляя зрителям возможность звонить и рассказывать про себя. Телеведущий уверен, благодаря такому ходу удастся "примирить кино с литературой". И в результате сделать телевидение более интеллектуальным.
https://ria.ru/20200904/dibrov-1576783378.html
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, дмитрий дибров

Дибров рассказал о том, что бы он сделал, если бы стал начальником на ТВ

07:20 29.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Дибров
Телеведущий Дмитрий Дибров - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью изданию "Собеседник" поразмышлял о том, как бы поступил, если бы ему доверили реформировать отечественное телевидение.
Он отметил, что для начала получил бы денег, поскольку сейчас, по его мнению, без вложений создать и раскрутить даже талантливый проект — практически невозможно.
Затем, по словам журналиста, он бы расстался со многими работающими сотрудниками.
"Выгнал бы половину, — заявил он. — То есть всех, кто занимается не своим делом. Но это только звучит так репрессивно. Те, кто умеет и любит свою работу, получили бы полный карт-бланш".
Дибров добавил, что привлекал бы аудиторию прямыми эфирами, предоставляя зрителям возможность звонить и рассказывать про себя.

"Сегодня надо показывать человеку, что он исключительно важен, обеспечивать ему среду обитания, каморочку, компанию", — подчеркнул он.

Телеведущий уверен, благодаря такому ходу удастся "примирить кино с литературой". И в результате сделать телевидение более интеллектуальным.
"Разговор с человеком в прямом эфире – это и есть литература высокого качества, — считает журналист.
Телеведущий Дмитрий Дибров - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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