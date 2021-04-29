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В Якутске завели дело после сообщений о вандалах, потушивших Вечный огонь
В Якутске завели дело после сообщений о вандалах, потушивших Вечный огонь
Уголовное дело возбудили в Якутске после информации о вандалах, потушивших пламя на мемориале "Вечный огонь", сообщает старший помощник руководителя СУ СК по... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:33
2021-04-29T14:33
россия
следственный комитет россии (ск рф)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Якутске после информации о вандалах, потушивших пламя на мемориале "Вечный огонь", сообщает старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.Как отметили в СУСК, в четверг в СМИ появились сведения о группе молодых людей, потушивших пламя на мемориале "Вечный огонь" на площади Победы в Якутске.Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "повреждение мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества, совершенное группой лиц". Максимальная санкция - лишение свободы на пять лет."В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы происшествия, осуществляются иные неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ход следствия взят на контроль и.о. руководителя следственного управления", - рассказала Дворецкая.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), якутск, происшествия

В Якутске завели дело после сообщений о вандалах, потушивших Вечный огонь

14:33 29.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Якутске после информации о вандалах, потушивших пламя на мемориале "Вечный огонь", сообщает старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.
Как отметили в СУСК, в четверг в СМИ появились сведения о группе молодых людей, потушивших пламя на мемориале "Вечный огонь" на площади Победы в Якутске.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "повреждение мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества, совершенное группой лиц". Максимальная санкция - лишение свободы на пять лет.
"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы происшествия, осуществляются иные неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ход следствия взят на контроль и.о. руководителя следственного управления", - рассказала Дворецкая.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЯкутскПроисшествия
 
 
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