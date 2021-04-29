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СК завел дело против похитителя мальчика в Красноярске
СК завел дело против похитителя мальчика в Красноярске
Следователи возбудили уголовное дело о похищении против мужчины, который увел и удерживал в заброшенном доме восьмилетнего мальчика в Красноярске, сообщает... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:40
2021-04-29T11:40
2021-04-29T11:40
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 29 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о похищении против мужчины, который увел и удерживал в заброшенном доме восьмилетнего мальчика в Красноярске, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее сообщалось, что с заявлением во вторник о пропаже сына в полицию обратилась мать ребенка. Она сообщила, что ребенок ушел из дома около 15.00 и не вернулся. Его в течение ночи и части дня среды искали полицейские и волонтеры. Полиция задействовала катер и квадрокоптер для поисков. В региональном главке СК возбудили дело об убийстве малолетнего. Ребенка и мужчину нашли в среду днем.Следователи предполагают, что мужчина, который был найден вместе с пропавшим в Красноярске мальчиком, предлагал ему совместное проживание.По данным следствия, в производстве находится уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 8-летнего мальчика.В СК отмечают, что, по предварительной версии, мужчина обманным путем под предлогом заработка путем расклейки объявлений увел ребенка со двора дома и заманил в заброшенный дом, расположенный в центре города, где удерживал до момента задержания. Подозреваемый признал вину в полном объеме.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения в виде ареста.
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В Красноярске нашли пропавшего 8-летнего мальчика. Кадры СК РФ
В Красноярске сутки всем городом искали 8-летнего мальчика, который ушел с неизвестным в заброшенный дом. Сегодня ребенка нашли, а находившегося с ним мужчину задержали. По версии СК, 43-летний мужчина неделями предлагал ребенку совместное проживание, а вчера привез его в заброшенный дом в центре города, незаконно там удерживал и совершил в отношении школьника преступление.
2021-04-29T11:40
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россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 29 апр - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о похищении против мужчины, который увел и удерживал в заброшенном доме восьмилетнего мальчика в Красноярске
, сообщает пресс-служба управления СК
по Красноярскому краю
и Хакасии.
Ранее сообщалось, что с заявлением во вторник о пропаже сына в полицию обратилась мать ребенка. Она сообщила, что ребенок ушел из дома около 15.00 и не вернулся. Его в течение ночи и части дня среды искали полицейские и волонтеры. Полиция задействовала катер и квадрокоптер для поисков. В региональном главке СК возбудили дело об убийстве малолетнего. Ребенка и мужчину нашли в среду днем.
Следователи предполагают, что мужчина, который был найден вместе с пропавшим в Красноярске мальчиком, предлагал ему совместное проживание.
По данным следствия, в производстве находится уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 8-летнего мальчика.
"В ходе проведения следственных действий, оперативно-розыскных и поисковых мероприятий была установлена личность мужчины, с которым ребенок ушел со двора дома, и их местонахождение. После проведения неотложного комплекса следственных действий, было возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего ранее судимого мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение малолетнего)", - говорится в сообщении.
В СК отмечают, что, по предварительной версии, мужчина обманным путем под предлогом заработка путем расклейки объявлений увел ребенка со двора дома и заманил в заброшенный дом, расположенный в центре города, где удерживал до момента задержания. Подозреваемый признал вину в полном объеме.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения в виде ареста.