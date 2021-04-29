В Кремле пообещали ответить на действия Чехии и Болгарии
13:32 29.04.2021 (обновлено: 14:20 29.04.2021)
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия продолжит отвечать на действия Чехии и Болгарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут. В любом случае любые действия России будут осуществляться в наших собственных интересах", — сказал он.
В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, что повлекло за собой дипломатический скандал. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии и назвала обвинения абсурдными и голословными. После этого в Праге потребовали уравнять численность сотрудников в посольствах двух стран.
При этом президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес России. В числе возможных причин инцидента он назвал халатность сотрудников и "игру зарубежных спецслужб".
Позже прокуратура Болгарии заявила о причастности России ко взрывам на заводах и военных складах в Болгарии в 2011, 2015 и 2020 годах. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, София такими заявлениями решила "перещеголять чехов". Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году.
Также болгарские власти обвинили шестерых россиян в причастности к попытке отравления бизнесмена Эмилиана Гебрева, который поставлял оружие ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.