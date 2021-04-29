Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/bolgariya-1730473273.html
В Кремле пообещали ответить на действия Чехии и Болгарии
В Кремле пообещали ответить на действия Чехии и Болгарии
Россия продолжит отвечать на действия Чехии и Болгарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:32
2021-04-29T14:20
франц фердинанд
сергей лавров
москва
чехия
россия
дмитрий песков
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия продолжит отвечать на действия Чехии и Болгарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут. В любом случае любые действия России будут осуществляться в наших собственных интересах", — сказал он.В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, что повлекло за собой дипломатический скандал. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии и назвала обвинения абсурдными и голословными. После этого в Праге потребовали уравнять численность сотрудников в посольствах двух стран.При этом президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес России. В числе возможных причин инцидента он назвал халатность сотрудников и "игру зарубежных спецслужб".Позже прокуратура Болгарии заявила о причастности России ко взрывам на заводах и военных складах в Болгарии в 2011, 2015 и 2020 годах. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, София такими заявлениями решила "перещеголять чехов". Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году.Также болгарские власти обвинили шестерых россиян в причастности к попытке отравления бизнесмена Эмилиана Гебрева, который поставлял оружие ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.
https://ria.ru/20210428/bolgariya-1730385616.html
https://ria.ru/20210429/chekhiya-1730435568.html
москва
чехия
россия
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_d154762b205c7fdb5d9951e3988a1915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франц фердинанд, сергей лавров, москва, чехия, россия, дмитрий песков, болгария, в мире

В Кремле пообещали ответить на действия Чехии и Болгарии

13:32 29.04.2021 (обновлено: 14:20 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия продолжит отвечать на действия Чехии и Болгарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут. В любом случае любые действия России будут осуществляться в наших собственных интересах", — сказал он.
Флаг Болгарии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 19:32
СМИ рассказали, что хранилось на взорванных складах в Болгарии
В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, что повлекло за собой дипломатический скандал. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии и назвала обвинения абсурдными и голословными. После этого в Праге потребовали уравнять численность сотрудников в посольствах двух стран.
При этом президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес России. В числе возможных причин инцидента он назвал халатность сотрудников и "игру зарубежных спецслужб".
Позже прокуратура Болгарии заявила о причастности России ко взрывам на заводах и военных складах в Болгарии в 2011, 2015 и 2020 годах. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, София такими заявлениями решила "перещеголять чехов". Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году.
Также болгарские власти обвинили шестерых россиян в причастности к попытке отравления бизнесмена Эмилиана Гебрева, который поставлял оружие ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.
Полиция на месте взрыва в Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
10:53
Глава Минюста Чехии заявила о третьей версии в деле о взрыве во Врбетице
 
Франц ФердинандСергей ЛавровМоскваЧехияРоссияДмитрий ПесковБолгарияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
01:13Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
01:09Эксперт рассказал о большом потенциале российской космической станции
Лента новостейМолния