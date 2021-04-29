https://ria.ru/20210429/bolgariya-1730473273.html

В Кремле пообещали ответить на действия Чехии и Болгарии

В Кремле пообещали ответить на действия Чехии и Болгарии

Россия продолжит отвечать на действия Чехии и Болгарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:32

2021-04-29T13:32

2021-04-29T14:20

франц фердинанд

сергей лавров

москва

чехия

россия

дмитрий песков

болгария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия продолжит отвечать на действия Чехии и Болгарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут. В любом случае любые действия России будут осуществляться в наших собственных интересах", — сказал он.В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, что повлекло за собой дипломатический скандал. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии и назвала обвинения абсурдными и голословными. После этого в Праге потребовали уравнять численность сотрудников в посольствах двух стран.При этом президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес России. В числе возможных причин инцидента он назвал халатность сотрудников и "игру зарубежных спецслужб".Позже прокуратура Болгарии заявила о причастности России ко взрывам на заводах и военных складах в Болгарии в 2011, 2015 и 2020 годах. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, София такими заявлениями решила "перещеголять чехов". Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году.Также болгарские власти обвинили шестерых россиян в причастности к попытке отравления бизнесмена Эмилиана Гебрева, который поставлял оружие ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.

https://ria.ru/20210428/bolgariya-1730385616.html

https://ria.ru/20210429/chekhiya-1730435568.html

москва

чехия

россия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франц фердинанд, сергей лавров, москва, чехия, россия, дмитрий песков, болгария, в мире