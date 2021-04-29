https://ria.ru/20210429/bolgariya-1730411409.html

Фирма Гебрева заявила об искажении фактов прокуратурой Болгарии

Фирма Гебрева заявила об искажении фактов прокуратурой Болгарии

Фирма "Емко" болгарского предпринимателя и торговца оружием Эмилиана Гебрева обвинила прокуратуру Болгарии в искажении фактов в ходе следствия по делу о взрывах РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T04:15

2021-04-29T04:15

2021-04-29T04:19

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Фирма "Емко" болгарского предпринимателя и торговца оружием Эмилиана Гебрева обвинила прокуратуру Болгарии в искажении фактов в ходе следствия по делу о взрывах на складах с боеприпасами. Соответствующую информацию распространило Болгарское национальное радио.В заявлении компании опровергается информация о том, что боеприпасы были предназначены для экспорта, в том числе в Грузию. Эти данные прокуратуры в компании назвали "абсолютной ложью".Подозрения в адрес шести россиянРанее болгарская прокуратура заподозрила шесть граждан России во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии в 2011, 2015 и 2020 годах, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена и торговца оружием Эмилиана Гебрева. По утверждению следствия, что первый случай произошел в 2011 году - взрыв на складе компании "ЕМКО". В результате чего были уничтожены боеприпасы и взрывчатые вещества, предназначенные для экспорта в Грузию. Владельцем компаний, продукция которых хранилась на складе, был Гебрев. Второй взрыв произошел в 2015 году также в Болгарии, часть уничтоженной продукции принадлежит компании "ЕМКО". В том же году был взорван цех по производству оружия, а в 2020 году - еще один склад. При взрывах, как отмечается, никто не пострадал.Вызов послаПосле заявлений болгарской прокуратуры посла России в Софии Элеонору Митрофанову пригласили в МИД республики. Встреча пройдет в четверг, причина не уточняется. В Министерстве иностранных дел отметили, что передадут информацию по факту разговора.Комментируя обвинения Болгарии в причастности к взрывам на оружейных складах, глава МИД России Сергей Лавров заметил, что так можно дойти и до подозрений в убийстве эрцгерцога Фердинанда."Никто в это не верит"Глава Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков назвал заявления прокуратуры Болгарии о причастности России к взрывам на оружейных заводах в республике фейком.Милетков заявил, что болгарская прокуратура преследует политические цели вместо работы в интересах правосудия.Обвинения со стороны ЧехииПрезидент Чехии Милош Земан в минувшее воскресенье впервые выступил в связи с инцидентом со взрывами складов в деревне Врбетице. В телеобращении к согражданам он, в частности, заявил о том, что расследование взрывов на складах в деревне Врбетице продолжается.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД - "маразматическим парадом".

https://ria.ru/20210428/evroparlament-1730371590.html

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